Vitor Roque, davanter brasiler de 19 anys, va arribar al Barça al gener de 2024 amb grans expectatives. No obstant això, la competència en l'atac, especialment amb la presència de Robert Lewandowski, va limitar les seves oportunitats a les ordres de Xavi Hernández. Va ser per això que, després d'una breu estada al Camp Nou, Vitor Roque va ser cedit al Betis a l'agost de 2024, buscant més minuts i desenvolupament.

Al Betis, Vitor Roque ha enfrontat dificultats per adaptar-se a l'estil de joc i a l'exigència de LaLiga. Tot i comptar amb el suport del seu entrenador, Pellegrini, el seu rendiment ha estat limitat, amb només 4 gols en 19 partits i moltes ocasions fallades de manera incomprensible.

A més, la recent incorporació del Cucho Hernández per 13 milions ha complicat encara més la situació de Tigrinho al Betis. Després de l'arribada d'un altre ariet, els andalusos han decidit no activar l'opció de compra de 25 milions per Vitor Roque, cosa que implica el seu retorn al Barça aquest estiu.

Vitor Roque torna al Barça per marxar de nou

Amb el retorn de Vitor Roque al Camp Nou, el Barça s'enfronta al desafiament de recuperar la inversió de 30 milions d'euros realitzada en el seu dia. Davant la manca d'encaix en els plans de Hansi Flick i la necessitat de reforçar altres posicions, el club català ha considerat diverses opcions per al seu futur.

Una de les opcions que ha cobrat força és enviar a Vitor Roque al Sporting de Portugal a canvi de Geovany Quenda. Quenda, ràpid extrem de només 17 anys, ha estat comparat amb Cristiano Ronaldo a causa del seu estil de joc i habilitats tècniques. Recentment, va trencar un rècord de 22 anys en convertir-se en el jugador més jove a anotar a la Lliga portuguesa amb l'Sporting.

Vitor Roque per Geovany Quenda, el nou Cristiano Ronaldo

El Barça ha mostrat interès a incorporar a Geovany Quenda, veient en ell un futur prometedor per al club. Atès que l'Sporting de Portugal també ha mostrat interès en Vitor Roque, s'ha plantejat la possibilitat d'un intercanvi entre ambdós jugadors. Aquesta operació permetria al Barça recuperar part de la seva inversió en Roque i, al mateix temps, incorporar un talent jove amb gran potencial.

El Barça s'enfronta a decisions estratègiques clau respecte al futur de Vitor Roque i la possible incorporació de Geovany Quenda. Mentre Tigrinho busca trobar el seu lloc en el futbol europeu, el FC Barcelona avalua opcions que li permetin recuperar la seva inversió i reforçar la seva plantilla amb joves promeses. Quenda, el nou Cristiano Ronaldo, és una opció d'or a un preu mòdic, ja que el seu valor de mercat se situa en 30 milions, només 10 més que Vitor Roque.