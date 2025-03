Pippa Middleton, germana de Kate, i el vincle secret amb l''enemiga' Meghan Markle

Meghan Markle i Pippa Middleton tenen alguna cosa en comú: els seus llaços amb la Família Reial Britànica les van catapultar a la fama. No obstant això, els seus intents de monetitzar la seva notorietat no sempre han donat els fruits esperats.

Pippa Middleton, germana de Kate Middleton, es va convertir en un fenomen mediàtic el 2011. La seva aparició com a dama d'honor al casament dels prínceps de Gal·les la va posar al centre de l'atenció. El seu elegant vestit blanc i el seu posat van cridar tant l'atenció que gairebé li van robar protagonisme a la núvia.

De l'èxit instantani a la dura realitat

Aprofitant la seva nova imatge pública, Pippa Middleton va llançar el 2012 Celebrate, un llibre on oferia consells sobre esdeveniments, receptes i activitats familiars. La resposta no va ser l'esperada. La crítica es va burlar de frases que va considerar pura banalitat, com: "Els galls dindi són ideals per alimentar grups grans, especialment a Nadal".

La seva editorial li va pagar 400.000 lliures esterlines d'avançament, però les vendes van ser decebedores. Un membre de la indústria editorial va arribar a dir: "Les vendes de 'Celebrate' no són res per celebrar. Fins i tot Sarah Ferguson va vendre més llibres que ella."

Després del fracàs, Pippa Middleton va intentar obrir-se pas als mitjans amb columnes a The Daily Telegraph, Waitrose Food i Vanity Fair, sense èxit. La seva aventura a televisió tampoc va prosperar: un contracte amb NBC per 400.000 dòlars va quedar a l'aire amb un programa que mai es va emetre.

El futur incert de Meghan Markle

Mentrestant, Meghan Markle afronta avui un repte similar. El seu nou programa de Netflix, With Love, Meghan, s'estrena aquesta setmana i les primeres crítiques no són encoratjadores. "Un riure de proporcions èpiques", va comentar un periodista després de veure fragments del programa.

El format del programa barreja converses amb amics i consells d'estil de vida. Netflix el descriu com una proposta que destaca "com crear bellesa, fins i tot en l'inesperat". No obstant això, alguns creuen que serà només una excusa per mostrar "com de bonica es veu la cuina de Meghan en càmera".

Una elecció que va marcar la diferència

A diferència de Meghan Markle, Pippa Middleton va entendre que la fama no era per a ella. Després de diversos intents fallits, va decidir allunyar-se de l'ull públic i enfocar-se en activitats benèfiques. El 2014, es va convertir en ambaixadora de la British Heart Foundation.

Va participar en esdeveniments esportius com la Race Across America i la cursa Bosphorus Swimming Race, recaptant fons per a l'organització. La seva vida va canviar completament en casar-se amb James Matthews, un empresari i expilot de curses, amb qui van formar una família.

Què passarà amb Meghan Markle?

El temps dirà si With Love, Meghan aconsegueix consolidar la seva imatge o si seguirà el mateix destí de Celebrate, de Pippa Middleton. Mentre la germana de Kate Middleton viu en la tranquil·litat al costat de la seva família, Meghan Markle continua en la indústria de l'entreteniment. La seva nova aposta determinarà si finalment troba l'èxit o si, igual que Pippa Middleton, s'enfronta a un canvi de rumb inevitable.