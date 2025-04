Màxima preocupació per la notícia d'Antonio Rossi a 'Vamos a Ver': 'Estic...'

Antonio Rossi s'ha assegut, un dia més, a la seva cadira com a col·laborador de l'espai Vamos a ver. El periodista, que, entre altres, comenta els últims esdeveniments succeïts a Supervivientes, s'ha mostrat indignat amb l'últim que s'ha vist al reality de Telecinco. Rossi, sense amagar el seu enuig, ha llançat una advertència: "Si ells no passen pàgina, que no passin pàgina, però, si us plau, que a nosaltres ens deixin en pau".

Unes paraules amb les quals deixava clar que per a ell, a aquestes altures, el concurs ha de deixar de centrar-se en Montoya, Anita i Manuel. El tertulià explicava que els que fossin concursants de La isla de las Tentaciones repeteixen, dia rere dia, els mateixos moviments.

"No s'avança, m'avorreix. És més del mateix, des del primer dia. No hi ha ni un mínim pas endavant", deixava caure Rossi mostrant el seu cansament amb la citada situació.

Antonio Rossi s'ha mostrat fart de la situació que es viu a Supervivientes

"És el mateix des de fa nou mesos!", expressava remuntant-se de nou a l'inici de l'anterior reality en què tots tres van participar.

Cansat d'aquesta posada en escena, Antonio Rossi sentenciava: "La víctima, al final, som nosaltres, perquè això és un avorriment en tota regla ja". Un comentari en el qual ha destacat com veu l'espectador el que succeeix a l'altre costat de l'Atlàntic.

La postura del col·laborador era aplaudida per Alessandro Lequio qui compartia el punt de vista del seu company. "És un avorriment, sobretot veure Montoya plorant", començava dient l'aristòcrata.

Segons l'ex d'Ana Obregón, l'andalús pensava que ell anava a ser l'"estrella indiscutible d'aquest reality". No obstant això, Lequio ha advertit que és Manuel qui està guanyant protagonisme.

Antonio Rossi denuncia que Supervivientes ha entrat en un bucle sense sortida

Malgrat la contundència dels arguments de Rossi i Lequio, altres tertulians es mostraven del costat dels andalusos i la catalana. Un altre punt de vista que defensa que sense ells no hi hauria contingut per comentar al programa.

Tot i així, l'argument que més va cridar l'atenció va ser el d'Antonio Rossi qui va fer saber a la direcció de Supervivientes i a l'audiència quina era la seva opinió. Molt crític amb l'actitud de Montoya i d'Anita, va reconèixer que el reality es troba en una situació repetitiva que no sembla que vagi a canviar, almenys per ara.

"Faran víctimes a l'audiència. Estic fins al capdamunt del tema Montoya, Anita i Manuel. Fins al capdamunt!", manifestava el periodista, cansat d'haver de comentar sempre les mateixes situacions.