La foto de Lydia Lozano i el seu marit Charly confirma el rumor: llàgrimes i abraçades

Lydia Lozano travessa un dels moments més durs de la seva vida després de la pèrdua de la seva mare, Sol Hernández, als 95 anys. La periodista va rebre la tràgica notícia mentre es trobava a Barcelona, participant en la signatura de llibres de Sant Jordi. Al tanatori, Lydia es va deixar veure juntament amb Charly amb qui es va fondre en una sentida abraçada que confirma com de trencada estava.

Els rumors sobre l'estat de la col·laboradora davant la mort de la seva progenitora es van veure confirmats. Lydia va quedar devastada, i entre llàgrimes es va abraçar al seu marit qui ha representat el seu major suport en aquests dies.

Lydia Lozano i Charly confirmen l'última hora sobre la periodista

La defunció de la mare de Lydia Lozano ha submergit la col·laboradora de televisió en una profunda tristesa. La seva família i amics més propers la van acompanyar en aquests moments difícils, on el seu marit, Charly, va ser el gran suport de Lydia. El dolor per la pèrdua va ser immens i inevitable per a Lozano a qui se la va veure completament trencada al tanatori.

Així ho confirma la foto de Lydia abraçada a Charly entre llàgrimes a les portes del tanatori de La Paz a Madrid. El seu marit i company de vida, no es va separar d'ella en cap moment, brindant-li consol i suport incondicional. La imatge d'ambdós abraçats, amb Lydia plorant desconsoladament, reflecteix el profund dolor que embargava la col·laboradora.

La pèrdua d'una mare és un cop molt dur per a qualsevol persona. En el cas de la periodista, ella ha dedicat tot el seu temps lliure a cuidar a Sol. La relació entre ambdues era estreta i Lydia ha presumit de la seva mare fins a l'últim moment: “ha estat meravellosa”, va comentar al tanatori.

El suport del seu marit, Charly, ha estat fonamental per a Lydia, no només en aquest moment de dol, sinó al llarg de la seva vida. Junts han hagut de fer front a l'adversitat i a un gran nombre de moments complicats. Com la defunció del seu germà Jorge el 2021, un altre cop dur per a la periodista on el seu marit va estar per consolar-la.

Charly, el gran suport en la vida de Lydia Lozano

Durant el funeral, Lydia va comptar amb la presència d'amics i companys de professió que van voler acompanyar-la en el seu dolor. Figures com María Patiño, Belén Esteban i Kiko Hernández van estar presents, mostrant la seva solidaritat. La periodista va agrair profundament el suport rebut.

Acompanyada per la seva germana Esther i el seu marit Charly, Lydia es va mostrar visiblement afectada durant el vetllatori. Malgrat la seva devastació, va treure forces per agrair públicament les mostres d'afecte rebudes. Va destacar especialment el missatge de Terelu Campos, amb qui manté certes diferències.

Però, sobretot, el que més va agrair va ser el suport constant del seu marit en els braços del qual es va enfonsar. Només sentir-se envoltada per Charly, Lydia es va ensorrar i no va poder contenir més les llàgrimes. Ara s'enfronta a un procés de dol complex i dolorós on no faltaran els seus éssers estimats per acompanyar-la.

“Me'n vaig amb la meva germana, amb la meva neboda, a prendre un vinet com ho tenia posat a sobre amb la seva mà”, va declarar. “A recordar la meva mare, en aquests moments les anècdotes és el que més et consola, i a més que era molt divertida”, va afegir trencada.

Tothom del món de la televisió i de la premsa escrita ha traslladat a Lydia les seves condolences per la mort de Sol. Coneixedors de l'estreta relació, ningú ha volgut faltar al seu últim adeu i enviar-li a Lozano totes les mostres d'afecte i de força. Gestos que ella ha correspost amb gratitud malgrat el seu dolor.