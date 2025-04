Molt fort: Sara Carbonero i José Luis Cabrera per fi han fet el pas definitiu

Sara Carbonero ha trobat una nova il·lusió a la seva vida després de superar moments difícils. Des del final de la seva relació amb Nacho Taboada, la periodista ha mostrat una renovada felicitat al costat de José Luis. Tots dos han fet el pas definitiu en la seva relació deixant d'ocultar el seu amor i compartint la seva felicitat a la vista de tothom.

L'inici d'aquesta relació es remunta a finals de 2024, quan, després d'un retrobament a La Graciosa, la parella va fer oficial el seu amor. Encara que tots dos es van conèixer el 2021 a través d'Isabel Jiménez, la seva connexió va ser més forta durant aquest últim any. Avui, el petó de tots dos en ple carrer ocupa la portada d'una coneguda revista i confirma el pas que ha fet la parella.

Sara Carbonero com mai s'havia deixat veure

Sara Carbonero ha trobat de nou l'amor en els braços de José Luis, un empresari canari. Encara que es coneixien des de feia anys, no va ser fins a finals de 2024 quan van unir de manera definitiva els seus camins. L'inici de la seva relació va ser discret, però ara Sara no ha dubtat a fer alguna cosa que trenca de manera definitiva amb els seus prejudicis.

Sara i José Luis han fet el pas definitiu en la seva relació i han presumit del seu amor pels carrers de Madrid. Recentment, van ser captats caminant junts, entre carícies i petons, reflectint la complicitat que existeix entre ells. De fet, una de les escenes més romàntiques va ser quan van ballar la melodia de Por ti volaré d'Andrea Bocelli, que tocava un músic de carrer.

La revista Lecturas recull avui en exclusiva les imatges del passeig més romàntic entre Sara Carbonero i el seu noi. I no és per menys si tenim en compte els moments tan difícils pels quals ha passat la periodista en els últims temps.

Aquest nou amor va arribar en un moment clau per a la periodista. Després de superar una de les etapes més difícils de la seva vida, Sara sembla haver trobat el consol que tant necessitava en José Luis. Què millor per celebrar-ho que viure la seva nova relació plenament i sense atendre les mirades indiscretes.

Sara Carbonero per fi comença a gaudir de la vida

El 2024 va ser un any dolorós per a ella, especialment per la ruptura amorosa amb Nacho Taboada i la recent pèrdua de la seva àvia materna. D'aquí que aquesta relació amb José Luis hagi estat un bàlsam per al seu cor.

Sara i l'empresari es van conèixer el 2021, gràcies a la seva amiga Isabel Jiménez, i el destí els va reunir novament el 2024. A partir d'aquest retrobament, la relació va anar evolucionant fins a convertir-se en alguna cosa seriosa i estable. La relació es va oficialitzar a l'illa de La Graciosa, on van ser vistos en la que va ser una de les seves primeres escapades junts.

Ara, la manera en què Sara i José Luis gaudeixen del seu temps junts demostra la confiança que la periodista té dipositada en l'empresari. També en la il·lusionada que està amb aquesta nova relació fins al punt de demostrar el seu amor de manera pública. Una cosa que Sara mai havia fet amb les seves anteriors relacions protegint la seva intimitat.

No obstant això, el cor de la manxega torna a somriure i li demana deixar-se portar i gaudir del moment. Sara no només ha escoltat aquest consell, també l'ha posat en pràctica. No només comparteixen moments de carinyo, sinó també una gran complicitat, com va quedar clar durant el seu passeig romàntic a la capital espanyola.

La naturalitat amb què es mostren junts reflecteix l'autenticitat de la seva relació. Després de superar la tempestuosa ruptura amb Taboada, aquesta relació ha fet un gir positiu a la seva vida, portant-li moments d'alegria i esperança.

El que més sorprèn d'aquesta relació és la forma oberta en què Sara ha decidit compartir la seva felicitat. L'atenció mediàtica, lluny de ser un obstacle, sembla reforçar la seva decisió de viure aquest amor sense reserves.