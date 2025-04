El que li faltava al rei Carles: confirmen el pitjor per al seu germà, el príncep Andreu

Virginia Giuffre, coneguda per la seva lluita contra Jeffrey Epstein i per acusar el príncep Andreu d'agressió sexual, ha compartit al seu compte d'Instagram un missatge impactant. La jove de 41 anys ha revelat que, després d'un accident automobilístic, els metges li han donat només quatre dies de vida a causa d'una insuficiència renal produïda pel xoc. La seva publicació des del llit de l'hospital ha commocionat els seus seguidors i ha deixat al descobert el dolorós moment que afronta.

Un missatge de desesperació des de l'hospital

En la seva publicació, Giuffre va compartir una foto des del seu llit d'hospital, on se la veu coberta de blaus. Va explicar que l'accident va ocórrer quan un autobús a gran velocitat la va colpejar. "M'han donat quatre dies per viure, m'estan traslladant a un hospital especialitzat en urologia", va escriure Giuffre.

També va mencionar que havia patit insuficiència renal i que el seu major desig en aquells moments és poder veure els seus fills una última vegada. "Aquest any ha estat el pitjor inici de tots, però no vull avorrir-vos amb els detalls. Quan un conductor d'autobús escolar ve cap a tu a 110 km/h, no importa de què estigui fet el teu cotxe, podria ser una llauna", va expressar en la publicació.

La resposta del seu pare i el suport familiar

La notícia ha deixat impactat el pare de Virginia, Sky Roberts, que també va reaccionar a Instagram: "Virginia, la meva filla, t'estimo i estic resant perquè rebis el tractament adequat". A través del seu missatge, va expressar la seva angoixa i va oferir el seu suport incondicional: "Si hi ha alguna cosa que pugui fer per tu, si us plau avisa'm. El meu esperit és amb tu ara i et sostinc la mà", va afegir.

El suport de la seva família i seguidors ha estat clau en aquest moment tan difícil. La situació de Giuffre, sumada al seu dolorós passat, la col·loca al centre de l'atenció pública una vegada més. La seva lluita per la justícia i el reconeixement dels abusos soferts continua sent un dels casos més impactants dels últims anys.

L'impacte del seu testimoni i la seva vida després de l'escàndol

Virginia Giuffre es va fer coneguda internacionalment quan va demandar Jeffrey Epstein el 2015 per tràfic sexual. Segons les seves acusacions, va ser reclutada als 16 anys per Ghislaine Maxwell, ex amant d'Epstein, per ser utilitzada amb fins sexuals. Giuffre també va acusar el príncep Andreu d'haver-la forçat a tenir relacions sexuals en almenys tres ocasions quan tenia 17 anys.

Aquest testimoni va ser el catalitzador per a una de les majors controvèrsies dins de la família reial britànica, la qual cosa va resultar en la pèrdua de títols i càrrecs per al príncep Andreu. Tot i que el duc de York ha negat rotundament les acusacions, Giuffre va rebre una compensació milionària d'ell el 2022, sense que cap de les parts admetés responsabilitat.

Un futur incert per a Giuffre

La salut de Giuffre continua sent incerta. Tot i la situació que afronta, la seva valentia en denunciar els abusos i la seva lluita per la justícia continuen sent fonamentals en la defensa de les víctimes d'abús sexual. El seu cas és un recordatori de les enormes dificultats que afronten les víctimes, no només per trobar justícia, sinó també per mantenir el seu benestar físic, emocional i familiar.

El dolorós missatge de Giuffre sobre la seva salut i la seva vida mostra la importància de continuar donant suport a aquells que han patit abusos. En les seves paraules, queda clar que la lluita per la justícia i la visibilitat de les víctimes continua sent vital. Alguns, fins i tot s'han atrevit a insinuar que l'accident no ha estat fortuït, ja que la veu de Virginia molesta.