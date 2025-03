Sara Carbonero acudeix al funeral de la seva àvia Maxi i tots es fixen en aquest detall

El passat 11 de març, Sara Carbonero es va enfrontar a un dels comiats més dolorosos de la seva vida. La seva àvia Maxi, amb qui mantenia un vincle molt especial, va morir tot just una setmana després d'haver celebrat el seu centenari envoltada de tota la seva família. Les imatges del funeral han sortit a la llum i han revelat un detall que ha cridat l'atenció de tothom.

La periodista no es va poder treure les ulleres de sol ni un sol moment i va romandre sempre al costat de la seva germana, Irene Carbonero. Sens dubte, va ser un comiat marcat per la tristesa i la discreció, en què Sara, envoltada pels seus éssers estimats, va encapçalar el seguici fúnebre fins al cementiri. Però, més enllà del seu profund dolor, quin significat tenen aquests gestos que no van passar desapercebuts per a ningú?

El detall en què tothom s'ha fixat: les ulleres de sol i la seva germana Irene

Des que van arribar al tanatori, Sara Carbonero va mantenir la seva mirada oculta darrere d'unes grans ulleres de sol negres. Aquest accessori no només la protegia del sol de març, sinó que també semblava ser un escut davant el dolor i les emocions desbordades. La periodista, visiblement afectada, no va poder contenir les llàgrimes en diversos moments, i les ulleres es van convertir en el seu refugi per suportar el comiat.

A més, la seva germana Irene va ser el seu suport incondicional durant tota la cerimònia. Des del tanatori fins al cementiri, ambdues es van mantenir unides, agafades de la mà i compartint el mateix dol.

El seu vincle va quedar reflectit en cada gest, amb Irene consolant-la i acompanyant-la en cada pas del seguici fúnebre. Una imatge que ha commogut a molts i que demostra la profunda unió familiar de les Carbonero.

Aquest detall no va passar desapercebut per a aquells que han seguit de prop el comiat de Maxi. L'absència de la seva exparella Íker Casillas i del seu actual nuvi, José Luis Cabrera, va subratllar encara més la importància de la seva família en aquest moment tan complicat. Sara va trobar en la seva mare Goyi Arévalo i en la seva germana Irene la fortalesa que necessitava per dir adeu a la seva àvia.

La pèrdua per a Sara Carbonero

La mort de Maxi ha deixat un buit immens en el cor de Sara Carbonero. Més enllà del dolor visible al funeral, la periodista ha volgut compartir el seu sentiment a les xarxes socials amb un missatge emotiu que ha commogut els seus seguidors. En el seu comiat, va recordar l'última celebració amb la seva àvia i va expressar la seva incredulitat davant la seva partida.

"Crec que dissabte, en aquell dinar al qual ningú va faltar per celebrar el teu aniversari, t'estaves acomiadant de tots nosaltres i no ho sabíem. Fins això ho vas fer impecable. També et dic que si hagués sabut que seria la nostra última abraçada, no t'hauria deixat anar", va escriure en un post carregat d'emoció.

Les seves paraules reflecteixen l'amor i admiració que sentia per la seva àvia, a qui descrivia com la seva "guia, far i àngel de la guarda". La periodista va destacar la importància de cada moment compartit i la petjada inesborrable que Maxi ha deixat en la seva vida.

"Et trobarem a faltar sempre, sempre. Seràs irreplaceable i com fa mal. Em quedo amb la sensació d'haver pogut gaudir amb tu fins a l'últim sospir", va afegir a les seves xarxes socials.

En les seves línies finals, Sara va deixar una promesa clara: "Veuràs sempre en mi, som una. Només mor el que s'oblida". Un homenatge sincer i desgarrador a una de les figures més importants de la seva vida.

El funeral de Maxi ha deixat imatges d'un dolor profund en Sara Carbonero. La periodista no es va separar de les seves ulleres de sol en no poder evitar les llàgrimes i tampoc es va separar de la seva germana Irene. A més, el seu missatge emotiu ha demostrat el gran buit que deixa la seva àvia en la seva vida, recordant la importància de cada moment que han compartit.