L'ídol de masses que va arrasar als Estats Units i ara està lluitant contra el càncer

El cantant i actor Bobby Sherman ha anunciat que s'enfronta a una dura batalla. Als 81 anys, ha estat diagnosticat amb càncer en estadi 4. La notícia ha commogut els seus seguidors arreu del món.

La seva dona, Brigitte Poublon, ha estat l'encarregada de compartir la notícia. En un missatge dirigit als fanàtics, ha demanat respecte i privacitat. També ha expressat la seva gratitud pel suport rebut.

Sherman ha estat retirat de la vida pública des de fa anys. Ja no participa en esdeveniments, ni signa autògrafs. El seu estat de salut l'ha obligat a allunyar-se completament.

Bobby Sherman va assolir la fama com a cantant a la dècada dels 60. Les seves cançons van ser un fenomen als Estats Units i la resta del món. El seu èxit el va convertir en un ídol juvenil.

Un dels seus primers grans impulsos va ser gràcies a Sal Mineo. Mineo el va ajudar a aconseguir un contracte discogràfic. A més, li va obrir portes en la indústria de l'entreteniment.

Sherman va debutar a televisió en el programa musical Shindig. El seu carisma i talent el van fer destacar ràpidament. La seva popularitat no va deixar de créixer des de llavors.

El 1968, Bobby Sherman va fer un salt a la interpretació. Va aconseguir un paper en la sèrie de l'Oest "Here Comes the Brides". El seu personatge li va permetre guanyar encara més seguidors.

A més d'actuar, Sherman va continuar amb la seva carrera musical. Va llançar diversos èxits que van dominar les llistes de popularitat. El seu estil fresc i juvenil va encantar a milions.

Un dels seus majors èxits va ser la cançó Little Woman. Aquest tema va arribar al tercer lloc al Billboard Hot 100. Va vendre més d'un milió de còpies i va consolidar la seva carrera.

Bobby Sherman, un artista d'èxit internacional

Malgrat el seu èxit, Bobby Sherman va decidir allunyar-se de l'espectacle. Es va centrar en la seva vida personal i en altres projectes. La seva prioritat va deixar de ser la fama.

Va dedicar gran part de la seva vida al servei comunitari i es va convertir en paramèdic i oficial de policia. La seva vocació per ajudar els altres va ser admirable.

Sherman ha estat una figura influent en la música i la televisió i el seu llegat segueix viu en el cor dels seus fans. Ara, s'enfronta a la seva batalla més difícil amb valentia.

La família de Bobby Sherman ha demanat comprensió i volen mantenir la seva lluita en la intimitat. Agraeixen l'afecte que segueix rebent.

Malgrat el diagnòstic, la seva esposa ha expressat esperança. Sherman continua demostrant fortalesa i determinació. Els seus seguidors continuen enviant-li missatges d'alè.