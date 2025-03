Gerro d'aigua freda per a Amancio Ortega: la cadena que creix com l'escuma a Catalunya

En el món de la moda, una marca s'està consolidant amb força a Catalunya, desafiant gegants com Inditex, l'imperi de Amancio Ortega. Amb l'obertura de noves botigues, aquesta empresa està fent passos ferms cap a un ambiciós pla d'expansió. La companyia sembla tenir una estratègia clara per fer-se un lloc entre els grans del sector.

Parlem de la cadena de moda esportiva Sprinter, que acaba d'inaugurar una botiga a Vic, a la comarca d'Osona. Aquest és només el primer pas d'un total de 15 obertures planejades per aquest any a tot el país. Sens dubte, un clar indici de les grans expectatives que té la marca per consolidar-se encara més en el mercat.

Sprinter s'instal·la amb força a Catalunya

La marca Sprinter ha fet un gran pas amb l'obertura de la seva botiga número 208 al Parc Comercial Garrofa Park de Vic. Aquesta és la primera botiga que la companyia inaugura el 2025, cosa que reflecteix l'interès per continuar amb el seu procés d'expansió. Amb 27 botigues ja operant a Catalunya, la presència de la marca a la regió continua augmentant i aquesta nova obertura ho demostra.

A més, Sprinter no només aposta per l'expansió física, sinó també per un concepte innovador que combina la botiga física amb la venda en línia. Aquesta nova botiga a Vic compta amb 680 m² de superfície de venda, un espai on els consumidors poden no només veure els productes, sinó també provar-los i experimentar amb ells. D'aquesta manera, l'empresa busca oferir una experiència de compra que connecti els avantatges del món digital amb la comoditat de la compra tradicional.

Un enfocament en l'ocupació i la proximitat al client

L'impacte d'aquesta nova botiga també es reflecteix en la creació d'ocupació. Amb l'obertura d'aquest establiment, Sprinter ha generat 19 nous llocs de treball a la localitat, contribuint al desenvolupament econòmic de la zona.

En paraules de César Cuadrillero, Director de Retail de Sprinter, l'empresa manté com un dels seus pilars fonamentals l'acostament al client. La botiga a Vic mostra com l'empresa ofereix una varietat de marques internacionals i un servei proper i de qualitat.

D'altra banda, la companyia ha destacat en diverses ocasions el seu compromís amb la sostenibilitat, encara que aquesta no és la temàtica principal d'aquesta obertura. En qualsevol cas, Sprinter continua apostant per mantenir una excel·lent relació qualitat-preu en tots els seus productes, cosa que li permet competir en el sector de la distribució esportiva a Espanya.

El futur de Sprinter a Catalunya sembla prometedor, amb una sòlida estratègia d'expansió i un clar enfocament en la satisfacció dels seus clients. Amb una proposta que barreja el millor de tots dos mons, físic i digital, l'empresa continua creixent a passos de gegant.