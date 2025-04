Fonts properes al rei Felip confirmen el complicat rumor de la princesa Leonor

La princesa Leonor es convertia aquesta setmana en notícia per la publicació de les seves primeres fotos en biquini. El rebombori va ser màxim i fonts properes al rei Felip han confirmat el rumor sobre com de molest està el rei per aquesta publicació. “No esperaven que es publicarien”, afirmen persones de l'entorn de la Zarzuela.

La preocupació per la privacitat de la jove hereva al tron és evident i l'objectiu és evitar a tota costa aquest tipus de publicacions. El debat està servit, ja que hi ha veus que defensen la naturalitat i la normalitat per sobre del protocol. No obstant això, per als reis existeix una profunda preocupació que, a partir d'ara, la vida privada de la princesa Leonor quedi més exposada.

Surten a la llum els fets després de les fotos de la princesa Leonor

La recent publicació de les fotos de la princesa Leonor en biquini ha causat una gran preocupació a la Casa Reial. Aquestes imatges, preses en una platja de l'Uruguai, van ser difoses aquest mateix dimecres per una coneguda revista.

Dies després d'això, l'entorn proper al rei Felip ha confirmat el delicat rumor que afecta la princesa: els reis estan molt enfadats. No pel fet que Leonor hagi abaixat la guàrdia i s'hagi exposat de manera deliberada, sinó per la publicació de les fotos. Monarquia Confidencial ha pogut confirmar el malestar de Casa Reial i l'opinió que han tingut els reis sobre l'exclusiva de la seva filla gran.

“No esperaven que es publicarien”, sostenen persones properes a l'entorn de la Zarzuela. Des de feia setmanes es tenia constància que la princesa Leonor havia estat fotografiada en biquini. No obstant això, confiaven que no acabarien en cap mitjà, cosa que finalment no s'ha produït.

Tot i que Leonor estava en un espai públic, la Casa Reial considera que aquesta publicació va ser inapropiada. Es tractava d'un moment privat que, en la seva opinió, no hauria d'haver estat capturat ni exposat sense consentiment.

Felip està especialment molest perquè considera que la imatge de la seva filla s'està utilitzant per a fins comercials. Per a la Casa Reial, la protecció de la intimitat de Leonor és crucial en aquests moments de la seva vida. L'últim que desitgen és que la seva trajectòria institucional es vegi enfosquida per un debat sobre el seu físic i unes fotos en vestit de bany.

Està la princesa Leonor ara més exposada?

A diferència del que va passar amb les fotos de la princesa Leonor en un centre comercial de Xile, en aquesta ocasió no hi ha delicte. L'hereva es trobava en un espai públic i, donat el seu interès com a personatge, pot ser fotografiada. Tanmateix, per a Casa Reial no tot s'hi val i menys quan les imatges de Leonor en biquini no aporten res al seu paper institucional.

“La seva imatge hauria de veure's més protegida”, expliquen fonts properes a Felip. Cert que Leonor és una jove de 19 anys que gaudeix del seu temps lliure com qualsevol adolescent. No obstant això, cal no oblidar el seu paper com a futura reina, que, en certs aspectes, li atorga una major protecció.

No es tracta de blindar la seva vida completament, però sí d'escollir quins moments són noticiables i quins no. Durant anys s'ha jugat amb el morbo de veure els famosos en vestit de bany i, avui dia, continua sent notícia. Però a nivell informatiu, aquestes publicacions manquen de valor i només s'obre el debat sobre el físic del personatge en qüestió.

Això és el que volen evitar des de la Zarzuela amb la princesa Leonor. Temen que la publicació de les seves fotos obri la veda a captar qualsevol aspecte de la seva vida privada, per mínim que sigui. Tanmateix, sempre que sigui captada a la via pública, no hi ha constitució de delicte.