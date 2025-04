Carlos Herrera trenca el seu silenci sobre Joan Carles I i confirma: 'Hi ha un perill'

Després de sortir a la llum les últimes novetats relacionades amb Joan Carles I, el periodista Carlos Herrera ha trencat el seu silenci per donar la seva opinió al respecte: "Indubtablement, hi ha un perill".

El passat 1 d'abril s'han encès totes les alarmes al voltant del rei emèrit arran d'un inesperat comunicat emès per la seva advocada, Guadalupe Sánchez Baena.

En ell s'anuncia que Joan Carles I ha pres mesures legals contra Miguel Ángel Revilla. I tot després d'acusar-lo d'haver utilitzat "expressions injurioses i difamants que lesionen el seu dret a l'honor".

Els comentaris del polític als quals es fa referència es van produir entre 2022 i 2025, moments en què va catalogar el pare del rei Felip VI de ser un "corrupte".

A més d'una rectificació pública, Joan Carles I li sol·licita a Revilla una indemnització pels danys morals de 50.000 euros, quantitat de diners que serà donada íntegrament a Càritas Espanya.

Com era d'esperar, aquesta notícia ha generat un gran enrenou. Tant és així que Carlos Herrera, un dels grans amics de l'emèrit, ha trencat el seu silenci per pronunciar-se al respecte i ho ha fet a El Programa de AR.

Carlos Herrera trenca el seu silenci per defensar públicament Joan Carles I

Malgrat la seva pròpia polèmica amb Julio Iglesias, Carlos Herrera ha intervingut a El Programa de Ana Rosa per opinar sobre l'última decisió que ha pres Joan Carles I.

Tal com ha assegurat el locutor de ràdio, el pare de Felip VI "té dret a defensar-se". No obstant això, també ha volgut deixar clar que aquest assumpte pot allargar-se, temps en què ambdues parts poden arribar a un acord:

"De totes maneres, d'aquí que finalitzi el procés pot passar molt de temps. Hi ha figures de conciliació pel mig", ha assegurat Carlos Herrera a continuació.

D'altra banda, el periodista ha volgut aprofitar l'ocasió per defensar públicament la postura que ha pres Joan Carles I. "No rep cap retribució per part de la Casa del Rei, tampoc està emparat per l'Advocacia de l'Estat ni per la Fiscalia", ha aclarit.

A més, i en relació amb les constants acusacions que Miguel Ángel Revilla ha estat vessant sobre el seu gran amic durant aquests anys, Carlos Herrera ha estat molt clar i taxatiu:

"Quan algú t'està insultant després d'una sentència, després que la Fiscalia exculpés les seves circumstàncies, anomenant-te delinqüent i presumeix que ho farà tota la vida, t'has de defensar".

No obstant això, Carlos Herrera ha reconegut que "indubtablement hi ha un perill" amb la possibilitat que aquesta demanda torni a posar aquest delicat assumpte en l'ull públic. "Entenc que qui no té res a perdre, viu fora del país i vol defensar el seu honor, ho faci", ha sentenciat.