El rei Felip, espantat després de conèixer què està fent la princesa Leonor a Elcano

El rei Felip manté una profunda preocupació per la deriva que estan prenent les polèmiques protagonitzades amb la princesa Leonor. L'hereva continua la seva formació a bord de l'Elcano, però, arran dels últims escàndols, la pressió mediàtica ha augmentat. La filtració d'imatges de Leonor en biquini o en un centre comercial ha obert la porta al fet que la princesa es converteixi en protagonista.

A això cal afegir-hi els rumors que apunten a un possible romanç a l'Elcano que augmenta encara més l'expectació. El rei Felip, conscient de la situació, tem que la pressió mediàtica sobre la seva filla augmenti en els pròxims mesos.

La gran angoixa del rei Felip amb la princesa Leonor

El rei Felip ha estat l'últim a sumar-se a les reaccions que les últimes polèmiques sobre la princesa Leonor han provocat. El fet que es filtraren imatges de l'hereva en un centre comercial ha obert un debat no exempt de polèmica. La qüestió resideix a saber on és el límit i quina mena d'informació resulta rellevant sobre la futura reina d'Espanya.

En aquest sentit, sembla que tot és ressenyable. Fins i tot si del que es parla és d'unes fotos de Leonor en biquini o gaudint del seu temps lliure. Es rumoreja que el que està fent la princesa a l'Elcano és passar-s'ho bé i fins i tot ha trobat l'amor en un dels seus companys.

Totes aquestes teories han arribat fins a les orelles del rei Felip que tem un augment de la pressió mediàtica sobre la princesa Leonor. Hi ha una cursa de fons per veure qui és el primer que capta una instantània inèdita de l'hereva. Sobretot, si en ella es reflecteix tot el que en realitat està passant dins del bergantí.

A la Casa Reial espanyola hi ha una gran por que aquests fets desencadenin una persecució mediàtica que afecti el seu benestar. Les imatges filtrades de la seva participació en activitats de l'Elcano han generat gran enrenou als mitjans. No obstant això, hi ha un major interès a fotografiar-la quan es troba fora del vaixell i, especialment, en el seu temps d'oci.

El rei Felip està particularment espantat pels efectes que aquesta exposició pugui tenir en la seguretat de Leonor. Els recents rumors sobre la seva vida personal han generat titulars, fent créixer progressivament la pressió mediàtica.

El rei Felip reacciona a les polèmiques de la princesa Leonor

Amb Letícia de viatge a Cap Verd, és el rei Felip qui roman atent a tot el que esdevé sobre la princesa Leonor. La reina, encara que es troba a milers de quilòmetres, també segueix amb detall "tota la situació", segons publica Monarquia Confidencial.

L'objectiu principal dels reis és "protegir la seva filla per damunt de tot", i per això van emetre un comunicat el passat dilluns. Amb això, a més de pretendre portar a la justícia a qui va filtrar les fotos a Xile, volen que serveixi d'advertència.

El rei Felip tem que la filtració d'imatges i els constants focus dels mitjans sobre la seva filla puguin desencadenar situacions incòmodes o perjudicials. En aquest context, la Zarzuela treballa en estratègies per protegir la privacitat de la princesa i garantir la seva seguretat. Tot això sense entorpir la tasca dels periodistes en actes oficials.

En aquests moments, tot el que esdevé a la princesa Leonor a l'Elcano és sinònim de notícia. De fet, es parla que diversos mitjans esperen ja en el seu següent destí per aconseguir la seva primera imatge després dels escàndols.

Aquest moviment no ha agradat al rei Felip ni tampoc a la reina que el consideren totalment innecessari. Els qui coneixen la tasca dels mitjans, asseguren que l'únic que poden fer és "adaptar-se" i tractar de portar la situació el millor possible.