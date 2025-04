Fonts properes a Joan Carles I confirmen la tristíssima notícia de Corinna Larsen

Les coses es compliquen per a Corinna Larsen després de confirmar-se, per fonts properes a Joan Carles I, la seva intenció de demandar-la. A la seva guerra judicial contra Revilla se li ha sumat l'empresària i suposada amiga entranyable de l'emèrit. "No pensa quedar-se quiet", afirma l'entorn de Joan Carles desvetllant així els seus següents moviments.

Segons expliquen, busca defensar el seu honor i reputació, i no desitja ser recordat com una persona corrupta. Per això, Corinna figura entre les seves pròximes 'víctimes' per tot el que va dir d'ell en el passat. Joan Carles creu que les declaracions de Larsen han perjudicat greument la seva imatge i no pensa passar-les per alt.

Joan Carles I assesta un cop inesperat a Corinna Larsen

Joan Carles I porta dies acaparant els titulars de la majoria dels mitjans de comunicació. La seva demanda a Miguel Ángel Revilla ha assegut precedent en l'emèrit i ara ha assenyalat a Corinna Larsen.

Així ho confirma l'entorn de Joan Carles desvetllant la trista notícia que acaba de rebre Larsen: ha estat demandada per l'emèrit. OKDiario ha parlat amb el cercle més íntim del pare de Felip que ha explicat quines són les intencions de l'exmonarca. Tal com expliquen, Joan Carles s'ha cansat del que qualifica d'especulacions que busquen soscavar la seva imatge i tacar la seva reputació.

A més, se sent totalment abandonat i sense ningú que alci la veu per defensar-lo. Per això, el mateix Joan Carles I ha estat qui ha decidit fer el pas definitiu. "Parlem d'un don Joan Carles indignat, estem davant d'un rei que no pensa quedar-se quiet", explica el seu entorn.

En pròpies paraules de l'emèrit "no vull passar a la història per un corrupte", i ha començat a moure fitxa. Primer ha anat darrere l'expresident de Cantàbria i ara és Corinna Larsen la seva nova 'víctima', per les declaracions que va fer sobre ell.

Larsen va presentar el 2020 una demanda civil a Londres. En ella, acusava Joan Carles I d'amenaces, seguiment i difamació després de finalitzar la seva relació el 2009. L'empresària alemanya reclamava 126 milions de lliures per danys psicològics i pèrdues comercials.

Ara és Joan Carles qui pren la davantera i demanda a Corinna per intentar netejar la seva imatge i que es reconegui la seva innocència.

Joan Carles I es defensa sol després del silenci de Casa Reial

Durant mesos, Corinna es va convertir en protagonista per la seva relació amb Joan Carles I. Les seves intervencions parlant del seu passat amb l'emèrit van acaparar titulars i el van deixar en una situació molt complicada. Sobretot per la demanda judicial que li va interposar fa cinc anys i que l'equip legal del pare de Felip va intentar solucionar.

Joan Carles sent que està completament sol i el silenci de Casa Reial ha acabat d'enfurismar-lo. Per això ha decidit defensar-se i portar davant els tribunals aquells que especulin sobre les suposades il·legalitats de les seves accions.

Corinna va realitzar diverses acusacions contra el rei incloent presumptes actes de corrupció i ocultació de fons. La defensa de Joan Carles va negar rotundament aquestes acusacions, però la imatge de l'emèrit va quedar molt danyada.

Ara vol restituir-la portant a Corinna als tribunals, al·legant difamació i dany al seu honor. Mentre Casa Reial evita pronunciar-se assenyalant que "això forma part de l'àmbit privat", l'entorn de Joan Carles sí que ha parlat.

D'entre tots destaca la seva biògrafa autoritzada, Laurence Debray, qui ha manifestat públicament el seu suport a l'emèrit. De fet, ha exercit un paper fonamental en aquesta guerra judicial animant-lo a actuar, ja que a França és una cosa molt habitual. Poc més ha necessitat Joan Carles per fer el pas i assestar un cop inesperat a Corinna Larsen.