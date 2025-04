El príncep Harry i Meghan Markle donen la pitjor notícia possible a Carles III

El príncep Harry ha tornat als tribunals. Aquest dimarts, va acudir a una audiència davant la Cort d'Apel·lacions del Regne Unit per defensar el seu dret a comptar amb protecció policial finançada per l'Estat quan visita el país. Es tracta de la seva batalla legal contra el ministeri de l'Interior britànic, que va rebaixar el seu nivell de seguretat després de la seva sortida com a membre actiu de la família reial.

Un conflicte que segueix obert

La disputa va començar quan el Comitè Executiu de Protecció de Figures Públiques i Reials (Ravec) va prendre una decisió. El Comitè va establir el 2020 que Harry ja no mereixia el mateix nivell de protecció que tenia mentre exercia funcions oficials. Des de llavors, el duc de Sussex ha lluitat per recuperar aquestes garanties, especialment quan viatja amb Meghan Markle i els seus fills, Archie i Lilibet.

El seu objectiu és que es reconegui la seva necessitat de comptar amb protecció adequada no només pel seu estatus, sinó també pels riscos específics que enfronta la seva família. La decisió que s'espera per a aquest cas no serà immediata. La sentència del tribunal arribarà més endavant i per escrit.

Una sortida marcada per la manca de suport

El punt central de la defensa del príncep, a través de la seva advocada, Shaheed Fatima, ha estat l'argument que no va abandonar voluntàriament el seu paper en la família reial. Fatima va afirmar davant el tribunal que el duc i Meghan es van veure “forçats” a deixar les seves funcions durant el 2020 perquè “no estaven sent protegits per la institució”. Tot i això, va assegurar, “desitjaven continuar amb les seves tasques de suport a la difunta Isabel II com a membres de la família reial, encara que finançats de manera privada”.

L'advocada també va recordar que, després de la decisió de Ravec, el grup terrorista Al Qaeda va emetre un missatge amenaçant. En aquest comunicat, s'assenyalava que l'assassinat del príncep “complauria la comunitat musulmana”. L'equip de seguretat de Harry va ser informat del risc, però, segons Fatima, aquest assumpte “mai va ser tractat en cap reunió formal del Ravec”.

Arguments creuats entre les parts

A més de l'incident amb Al Qaeda, l'advocada va esmentar un altre succés ocorregut al maig de 2023 a Nova York. Segons va relatar, el príncep i Meghan van ser perseguits per paparazzi en una perillosa persecució en cotxe. Al seu judici, aquest episodi justifica que la seguretat del duc necessita atenció molt urgent, mentre l'advocat del ministeri de l'Interior, James Eadie, va defensar la decisió actual.

Segons va explicar, el duc no ha demostrat que el tribunal hagi comès errors en rebutjar la seva sol·licitud inicial i va afegir que les circumstàncies “excepcionals” que argumenta no justifiquen un tracte diferent. El procés judicial conclourà aquest dimecres, però la sentència no es coneixerà fins més endavant. Mentrestant, el debat sobre la seguretat de Harry i Meghan segueix reobrint ferides del passat i sumant tensió a la seva ja complicada relació amb la monarquia britànica.