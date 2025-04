Cop dur per a Frank Cuesta: ha confirmat el pitjor i el seu fill Zape està preocupat

Frank Cuesta ha confirmat el pitjor: tanca el seu canal de YouTube i abandona Tailàndia. En un emotiu vídeo, ha expressat que la seva salut emocional i les adversitats legals l'han portat a prendre aquesta dràstica mesura. Ha reconegut que la situació podria derivar en conseqüències molt més greus i això ha fet saltar les alarmes de tots, especialment del seu fill Zape.

La decisió de Cuesta no ha estat presa a la lleugera. Assegura que s'enfronta a una situació complexa i incerta i la seva seguretat i la de la seva família són la seva prioritat màxima. La seva tasca de protecció animal li ha generat nombrosos enemics i aquests conflictes han arribat a un punt crític.

Frank Cuesta pren una dràstica determinació

Frank Cuesta travessa des de fa mesos una complicada situació a Tailàndia. Després de la seva detenció s'han obert nombrosos fronts en la vida de l'herpetòleg que l'han afectat de manera notable. Després de calibrar l'impacte i de meditar-ho, Cuesta ha pres una dràstica decisió.

Mitjançant un vídeo, Frank ha confirmat el pitjor: tanca el seu canal de YouTube i abandona Tailàndia. “Deixaré d'estar de cara al públic, a les xarxes socials, de vídeos, perquè m'està afectant moltíssim”, confessa. La decisió de Cuesta es veu influenciada per múltiples factors, incloent-hi acusacions legals i personals que han afectat el seu benestar.

Gracias y hasta siempre

Frank confessa que “anímicament no estic bé” i això ha fet saltar les alarmes de tots, començant pel seu fill Zape. Després de la seva detenció per possessió il·legal d'animals protegits en el seu santuari, les amenaces que ha rebut en els últims mesos han augmentat. Frank ha denunciat públicament la pressió que pateix a Tailàndia, però creu que les autoritats no li han brindat la protecció necessària.

De fet, un dels motius que el porten a abandonar el país és l'amenaça que van rebre els seus fills. “Probablement, acabi deportat o tirat a la presó com un gos”, explica. Per evitar posar en risc la seva integritat i la dels seus, ha pres la decisió de marxar i deixar-ho tot.

“El culpable de tot el que em passi a mi o al meu entorn soc jo”, ha argumentat. “He de marxar del país, això em pot rebentar del tot”, ha assenyalat profundament afectat.

Frank Cuesta deixa el seu santuari en mans dels seus fills i la seva parella

La incertesa sobre el futur de Frank Cuesta és palpable en tots els seus seguidors. L'herpetòleg porta més de deu anys residint a Tailàndia i ha fet del país el seu lloc de residència. Allà va formar una família amb la model Yuyee amb qui ara manté una agra disputa legal pel santuari d'animals.

L'emplaçament es va crear fa quatre anys i és dirigit a protegir els animals que es trobin en risc. No obstant això, la decisió d'abandonar Tailàndia fa que el futur del santuari també es vegi compromès. Sobre això, Frank ha volgut aclarir en el seu missatge que la seva marxa no influirà en el projecte.

“Això queda per als meus fills i per a Paloma”, ha explicat, deixant clar que la tasca del santuari seguirà endavant. Malgrat el seu retir de les xarxes socials, Cuesta ha assegurat que continuarà donant suport a la seva parella Paloma i al seu fill Zape. Els projectes relacionats amb la conservació animal continuaran endavant i Cuesta creu que la seva absència serà beneficiosa.

Encara que s'allunya de l'ull públic, el seu compromís amb la protecció de la fauna salvatge continua sent una prioritat. Fins i tot ha expressat la seva intenció de crear un nou santuari en un altre lloc quan les circumstàncies ho permetin.

Molts seguidors lamenten la seva marxa i el tancament del canal, però entenen les circumstàncies que l'han obligat a prendre aquesta decisió. Frank Cuesta s'acomiada, però el seu missatge persisteix i anima que es continuï lluitant per la protecció animal.