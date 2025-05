Exigeixen que Álvaro Muñoz Escassi guanyi 'Supervivientes' per l'últim que ha passat

Álvaro Muñoz Escassi va protagonitzar diumenge un moment que es podria qualificar del més destacat des que va començar la seva participació a Supervivientes. L'andalús va deixar tothom sense paraules durant el seu pas per una de les proves més dures del concurs. Durant més de deu minuts, el genet va demostrar a la 'Sínia infernal' que hauria de ser qui es proclami vencedor de l'edició actual del popular reality de supervivència.

L'ex de María José Suárez havia compartit que tenia moltes ganes d'enfrontar-se a aquest repte complicat que exigeix no només força física, sinó també resistència mental.

Muñoz Escassi va acceptar el desafiament tot i els seus problemes físics. Cal recordar que el concursant arrossega problemes d'esquena des de fa temps. Així i tot, va decidir arriscar aconseguint una actuació excel·lent que el va posicionar com un dels favorits del públic.

Són molts els que el veuen com a vencedor de Supervivientes Álvaro Muñoz Escassi

Escassi, que va aturar la prova en diverses ocasions per recol·locar-se per seguretat, va ser capaç de resistir girs cada cop més ràpids. Una actuació que el públic de Supervivientes va seguir amb gran atenció.

A les xarxes, els seguidors del programa mostraven unanimitat a l'hora de destacar la força demostrada pel supervivent. "Quina prova que ha fet Escassi, increïble!", va escriure un seguidor del reality. Un altre es fixava en la seva fortalesa mental i física: "Álvaro és impressionant a les proves, a més de forma física té una força de voluntat increïble".

Altres apuntaven a l'andalús com a vencedor d'aquesta edició, proclamant-lo directament: "Escassi, guanyador de Supervivientes".

Després de finalitzar aquesta prova crucial, Álvaro Muñoz Escassi va rebre dues recompenses que en absolut esperava: una retrobada familiar i un sopar especial.

El sevillà va rebre en primer lloc la visita d'un dels seus germans i, poc després, un missatge de la seva parella, Sheila Casas. Premi al seu esforç, Escassi va gaudir de la companyia del seu germà Gonzalo, que va viatjar fins a Hondures per animar-lo en persona. Una trobada que va resultar determinant per a Álvaro, que no va poder evitar emocionar-se.

Álvaro va explicar que Gonzalo és, de tots els seus germans, el seu preferit. "No volia veure ningú, però m'alegro de veure'l", va afegir després, demostrant el seu agraïment per l'esforç fet pel seu germà per ser-hi.

El genet no esperava les recompenses que va rebre fruit del seu esforç a la 'Sínia infernal'

Va ser poc després quan va arribar el plat fort que Escassi no esperava, la sorpresa que va provocar que el concursant s'ensorrés emocionalment. Sandra Barneda demanava al genet que encengués la tauleta. Llavors va aparèixer a la pantalla Sheila Casas, actual parella d'Álvaro, amb un missatge que aquest no esperava.

"No t'esperaves que fos jo… et trobo a faltar i tinc moltes ganes de veure't", començava dient Sheila.

A continuació, va qualificar el seu xicot d'"exemple" pel seu paper al concurs: "Ets una fera. Per mi, ja ets el guanyador", va deixar anar conscient de l'esforç que la seva parella està fent. Unes paraules que coincideixen amb el veredicte de l'audiència, que ja veu Muñoz Escassi com a vencedor de Supervivientes.