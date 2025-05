Anuncien la trista notícia sobre l'embaràs d'Anita Williams a 'Supervivientes'

L'aspecte físic d'Anita Williams ha fet saltar totes les alarmes a Supervivientes. La catalana és l'única dels concursants que no ha perdut pes en aquests gairebé tres mesos d'aventura, cosa que ha aixecat sospites d'un possible embaràs. Una informació que Alexia Rivas s'afanyava a desmentir explicant que quan una dona no menja adequadament durant un llarg període "et canvien les hormones i deixes de tenir la regla".

Abans fins i tot de conèixer el resultat del test, Alexia Rivas llançava un advertiment a les seves stories. "Als que diuen que l'Anita està embarassada", escrivia la que va ser concursant de l'edició 2021. Rivas mostrava una imatge seva en què apareix amb la "panxa inflada" després d'haver participat a Supervivientes.

"Pesava menys que mai, però es diu bacteris", afegia en una altra de les seves publicacions, revelant el motiu pel qual se li va inflar la panxa. Una circumstància que podria ser la mateixa per la qual podria estar passant Anita Williams.

Cal recordar que després del seu retorn a Espanya, Alexia Rivas va anar al metge perquè sentia molèsties i inflor a l'abdomen. "Tot el temps em fa mal l'estómac. Se m'infla moltíssim i em limita", va confessar aleshores la col·laboradora de Telecinco.

Alexia Rivas adverteix què passa amb el suposat embaràs d'Anita Williams

Després de patir forts dolors abdominals, ardor i reflux durant moltes setmanes, la tertuliana va decidir anar a urgències on va rebre el diagnòstic.

La lleonesa havia ingerit un bacteri, possiblement a través d'un peix que no estava ben cuinat durant el conegut concurs. Cosa que podria ser el que en aquests moments l'Anita visqui en primera persona.

Crida l'atenció que després de 80 dies d'aventura en què el normal és que els supervivents aprimin, Anita Williams hagi guanyat pes. Va ser Makoke qui va compartir les seves sospites sobre la possibilitat que la concursant estigui embarassada. No només per un augment notable del seu abdomen, sinó també pels constants canvis d'humor que porta experimentant les últimes setmanes.

Alexia Rivas va viure la mateixa situació que Anita Williams

L'ex de Kiko Matamoros va revelar aleshores que l'Anita i Montoya van mantenir relacions a Playa Misterio a l'inici de Supervivientes. Cosa que ningú sabia i que tots dos concursants van desmentir rotundament.

Davant la insistència dels rumors d'embaràs, l'organització del concurs va proposar a Williams que es fes un test i així sortir de dubtes. Una proposta que la que va ser concursant de La Isla de las Tentaciones va acceptar sense condicions.

"Utilitzo precaució, però sempre pot passar que passi alguna cosa. Si me la feu per quedar tranquil·la, perquè tothom quedi tranquil", afirmava l'Anita. Una prova que per a Alexia Rivas no té cap sentit tenint en compte el que ella mateixa havia viscut.