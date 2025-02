Ni Barcelona ni Miami: Gerard Piqué fa les maletes després de l'última hora de Shakira

Shakira ha estat ingressada d'urgència en un hospital en plena gira Las mujeres ya no lloran, cosa que ha provocat la cancel·lació del seu concert a Lima. L'artista ha informat els seus seguidors a través d'un comunicat a X (abans Twitter).

En les seves paraules, Shakira ha lamentat la situació i ha explicat que pateix un problema abdominal del qual no ha donat més detalls. Després d'aquesta última hora, els fans de la cantant han rebut un gerro d'aigua freda. A més, molts han mostrat la seva preocupació.

"Els metges m'han dit que no estic en condicions d'actuar aquesta nit. Estic molt trista per no poder pujar a l'escenari avui. Tenia moltes ganes de retrobar-me amb els meus increïbles fans al Perú", ha expressat la cantant.

Shakira ingressa d'urgència a l'hospital

Malgrat l'ensurt, Shakira confia a rebre l'alta avui i poder actuar en el seu segon concert programat a l'Estadi Nacional de Lima. La cantant ha esgotat totes les entrades per a ambdues dates a la capital peruana.

D'aquesta manera, ha promès als seus seguidors que hi haurà una nova cita per compensar la cancel·lació d'aquest diumenge. Els fans, que havien esperat amb entusiasme la presentació, han mostrat el seu suport a les xarxes socials, desitjant-li una recuperació ràpida.

Gerard Piqué, lluny de Barcelona i Miami

La notícia de l'ingrés de Shakira ha coincidit amb un detall que ha cridat l'atenció a les xarxes socials. I és que la seva exparella, Gerard Piqué, es troba al Marroc, concretament a la ciutat d'El Yadida.

L'exfutbolista del Barça ha compartit una història a Instagram. Així, s'ha pogut comprovar que no està ni a Barcelona, on resideix amb Clara Chía, ni a Miami, on viuen els seus fills petits.

Encara que no ha fet declaracions al respecte, la coincidència ha despertat especulacions entre els seguidors de la cantant i de l'exjugador. De moment, Shakira segueix centrada en la seva recuperació amb la intenció de no modificar més dates de la seva gira.

La cantant afronta un any carregat de compromisos professionals, i aquest imprevist ha suposat un revés en la seva agenda, encara que el seu equip confia que pugui reprendre els concerts com més aviat millor. Els seus fans esperen que pugui continuar amb la gira com més aviat millor.