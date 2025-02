Silenci total amb el que Ana Terradillos ha destapat sobre Felip VI: 'Tota la meva vida'

Ana Terradillos ha deixat tothom sense paraules en destapar una inesperada informació sobre Felip VI. Tal com ha assegurat la presentadora, estarà “tota la vida” molt agraïda per l'ajuda que va rebre per part del rei i la reina Letícia fa 22 anys.

Fa només unes hores, la periodista ha reaparegut públicament per assistir a un lliurament de premis important a Madrid. Moment que els mitjans de comunicació han aprofitat per preguntar-li si té alguna anècdota amb els actuals monarques espanyols.

Com era d'esperar, Ana Terradillos no ha tingut cap problema en revelar el favor que li van fer Felip VI i la reina Letícia el 2003 durant un viatge a l'Iraq:

“Jo vaig estar a l'Iraq amb ella, vam estar al vaixell Galicia, en un casar, al sud de l'Iraq, i la veritat és que... Li ho he dit, a més, a ella i al rei, estic molt agraïda”.

A continuació, Ana Terradillos ha compartit més detalls sobre la seva anècdota amb Felip VI i l'actual reina d'Espanya. Tal com ha confirmat, ella “anava amb un viatge del Ministeri de Defensa”.

“Anava amb la idea que podria moure'm com «Pedro por su casa»... Estava realment complicada la situació i ells em van acompanyar des de l'aeroport militar que hi havia al sud de l'Iraq fins a l'aeroport comercial”.

Allà, segons ha relatat Ana Terradillos davant els reporters, va agafar “un vol a Kuwait, i després a Jordània, que ja em va traslladar a Bagdad”. Trajecte que, sense l'ajuda de Felip VI i la seva dona, no hauria pogut realitzar tan fàcilment.

Ana Terradillos sorprèn tothom amb l'últim que ha explicat sobre Felip VI

Després de compartir l'anècdota que va viure juntament amb Felip VI i la reina Letícia a l'abril de 2003, Ana Terradillos no ha deixat passar l'ocasió per tornar-los a donar les gràcies:

“Els ho agrairé tota la vida, perquè en aquells moments que algú et pugui ajudar, amb els mitjans que tenia TVE, jo que anava sola... Que et traslladin d'un lloc a un altre, és que els dec molt. I després, fixa't com són les coses, que va ser reina d'Espanya”.

A continuació, Ana Terradillos ha assegurat que, malgrat aquesta inesperada ajuda, en aquell moment desconeixia completament la història d'amor entre la seva companya de professió i Felip VI.

“Jo, almenys, allà no sabia res, no sé vosaltres”, ha assegurat la comunicadora. Tant és així que, de fet, li va preguntar a la reina Letícia si volia viatjar amb ella. No obstant això, la dona de Felip VI va declinar inesperadament la seva proposta:

“Jo li deia: «Per què no véns amb mi? Que aniré sola i crec que ens podem portar bé». I ella em deia: «No, jo no hi aniré»”, ha relatat Ana Terradillos amb un somriure al rostre.