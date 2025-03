Ningú esperava la gran notícia que acaba de rebre Amancio Ortega, propietari d'Inditex

Amancio Ortega, el reconegut fundador d'Inditex, acaba de rebre una notícia que marcarà un canvi important en la seva trajectòria. La companyia, coneguda per la seva presència global a través de marques com Zara i Massimo Dutti, ha pres una decisió clau que té implicacions per al futur. Aquest anunci no només afecta el fundador, sinó que també podria influir en la direcció financera i empresarial de la firma.

Recentment, Inditex va anunciar que durant l'any 2025 distribuirà un dividend rècord. Aquesta decisió està destinada a enfortir encara més la posició de la companyia com la firma més gran cotitzada d'Espanya. El fet que Ortega sigui el principal beneficiari d'aquest repartiment ha cridat l'atenció de tothom.

Un dividend sense precedents per a Inditex

El grup tèxtil gallec repartirà 1,68 euros per acció, un increment del 9,09% en comparació amb l'any anterior, quan es van distribuir 1,54 euros. Aquest augment no només és significatiu en termes financers, sinó que també col·loca a Inditex en una posició destacada dins del panorama empresarial global. El dividend de 2025 serà el més alt de la història de la companyia, la qual cosa subratlla el seu èxit sostingut.

Amancio Ortega, amb una participació del 59,29% a Inditex a través de la seva societat Pontegadea, s'emportarà la major part d'aquest repartiment. Això significa que només per la seva participació en el grup, Ortega rebrà al voltant de 3.104 milions d'euros.

Aquesta xifra és superior al benefici net de 29 de les 35 empreses de l'IBEX 35, entre les quals es troben noms com Aena, IAG, Naturgy o Endesa. El dividend es distribuirà en dos pagaments iguals: un el 2 de maig i un altre el 3 de novembre, que inclourà un dividend ordinari i un d'extraordinari.

L'impacte en la fortuna d'Ortega i la seva diversificació d'inversions

El dividend de 2025 és només una part dels ingressos que Amancio Ortega ha acumulat en els últims anys. Des de la pandèmia de 2020, Ortega ha rebut prop d'11.175 milions d'euros només dels dividends d'Inditex. A través del seu hòlding Pontegadea, Amancio Ortega també ha diversificat la seva fortuna, amb inversions en el sector immobiliari a Espanya, Estats Units i el Regne Unit, entre altres mercats.

Pontegadea, que administra actius immobiliaris i participa en diverses empreses, com Enagás i Telxius, va obtenir 7.943 milions d'euros en 2023, un 21% més que en l'any anterior. Aquest èxit del seu hòlding demostra que Amancio Ortega no depèn únicament dels dividends d'Inditex, sinó que ha sabut diversificar les seves fonts d'ingressos al llarg dels anys.

Inditex, per la seva banda, continua sent un referent en la indústria tèxtil, amb un creixement constant que reforça la seva estabilitat financera. L'anunci d'aquest dividend és un exemple de la solidesa de la companyia, que es manté com un gegant global amb una impressionant rendibilitat. Gràcies a aquesta sòlida gestió, Ortega i la seva família seguiran sent alguns dels empresaris més rics del món.

Amb gairebé 89 anys, Ortega continua sent l'home més ric d'Espanya i, amb aquest nou dividend, la seva fortuna continua creixent. Inditex continua demostrant que el seu model de negoci, que combina innovació i tecnologia, continua sent un dels més exitosos a l'àmbit global.