Sorpresa a Europa: Polèmica pel regal a la princesa Estelle de Suècia, de 13 anys

La princesa Estelle de Suècia ha assolit l'adolescència, amb un regal d'aniversari que ha cridat l'atenció a tot el país. La filla gran de Victòria i Daniel de Suècia ha rebut un obsequi que dista molt dels tradicionals joguets o peces de luxe.

Un obsequi fora del comú per a Estelle, futura reina de Suècia

Des del naixement el 23 de febrer de 2012, Estelle ha estat en el focus públic, convertint-se en una de les figures més estimades de la reialesa sueca. En aquesta ocasió, el seu regal d'aniversari ha estat una inversió a la Borsa d'Estocolm, iniciada pel periòdic financer Dagens Industri poc després de la seva arribada al món.

La cartera d'accions, que va començar amb una inversió de 100.000 corones sueques (uns 9.000 euros), ha anat creixent amb els anys. Avui dia, la suma ha assolit els 43.000 euros i s'espera que continuï augmentant fins al 2030. No obstant això, la princesa no podrà disposar d'aquests diners per a ús personal.

Una condició especial per accedir als diners

Quan Estelle compleixi 18 anys, els diners acumulats no passaran directament a les seves mans. En el seu lloc, haurà de destinar-los a una causa benèfica de la seva elecció. Aquesta condició, imposada pel periòdic, busca fomentar la consciència social de la futura reina i destacar la filantropia en la monarquia sueca.

La iniciativa ha estat ben rebuda i reforça el compromís de la Família Reial amb el benestar de la societat. La princesa tindrà l'oportunitat de decidir el destí d'aquesta inversió, la qual cosa marcarà un moment important en la seva formació com a futura sobirana. Mentrestant, Estelle continua desenvolupant el seu paper institucional, participant en esdeveniments oficials i consolidant la seva presència en la vida pública sueca.

La creixent presència d'Estelle de Suècia en la reialesa europea

La princesa no només és una figura clau a la Casa Reial sueca, sinó que també manté una estreta relació amb altres monarquies europees. Va ser un dels rostres destacats en la celebració del 18è aniversari d'Ingrid Alexandra de Noruega el 2022. Ho va ser també, un any després, en l'esdeveniment similar en honor al príncep Christian de Dinamarca.

La seva espontaneïtat i la seva proximitat amb el seu germà, el príncep Òscar, l'han convertit en una de les royals més estimades del país. A més, el seu estil i personalitat han cridat l'atenció des de petita, mostrant la seva passió per la moda amb eleccions de vestuari que reflecteixen el seu caràcter. Amb aquest nou any, la princesa Estelle continua preparant-se per assumir, en el futur, el paper que li correspon com a futura reina de Suècia.