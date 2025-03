L'emoció de María Casado en recordar David Cantero en ple directe: 'Estic sola'

L'edició d'Informativos Telecinco d'aquest dissabte ha estat especial i carregada d'emoció. María Casado, qui ha compartit plató amb David Cantero durant els caps de setmana, no va poder contenir les llàgrimes en recordar el seu company després de la seva recent sortida de Mediaset. En un gest simbòlic, la periodista va decidir portar una de les corbates del presentador com a homenatge als anys de treball compartits.

"Per a mi avui és un comiat poc habitual, ja ho veuen, estic sola", va començar dient amb la veu entretallada. Les seves paraules, carregades de sentiment, van deixar clar el buit que deixa Cantero a la cadena després de gairebé quinze anys de trajectòria. Com ha estat el moment i què va significar aquest gest per a María Casado?

L'emoció de María Casado en recordar David Cantero en ple directe

Des del moment en què ha iniciat l'emissió, María Casado ha deixat entreveure que seria un dia diferent. Al final del noticiari, s'ha pres uns segons per dirigir-se als espectadors i, en especial, al seu company.

"Si s'han adonat i el meu look els ha agradat, no sé si hauran sospitat de qui és aquesta corbata. No està avui amb mi, és de David, però jo tenia la necessitat de sentir-lo a prop, per això me l'he posat", ha confessat visiblement emocionada.

Amb aquestes paraules, va voler fer un gest al seu amic i company, a qui ha acompanyat durant els últims mesos en l'edició de cap de setmana d'Informativos Telecinco.

"Vull aprofitar per dir que és un senyor, és un cavaller. S'ha acomiadat com ell ho ha fet sempre, en silenci, gairebé de puntetes. En això som bastant iguals", ha afegit amb la veu trencada.

Les emocions van anar en augment quan Casado es va permetre obrir el seu cor davant l'audiència. "Avui ha estat un dia difícil per a mi. Només vull dir-li que l'estimo molt, que el trobo molt a faltar, igual que tot l'equip, i segurament com vostès a casa", va dir mentre intentava contenir les llàgrimes.

Per tancar el seu missatge, va intentar rebaixar la tensió amb un to més lleuger. "Però res, David, que gaudeixis com tu saps i que aquí tens uns amics. A tu et veuré als bars, que ho sàpigues", va concloure amb un somriure.

Un missatge d'afecte a les xarxes socials

Al marge del seu homenatge en directe, María Casado també va voler dedicar unes paraules a David Cantero a través de les seves xarxes socials. La periodista va compartir a les seves històries d'Instagram el comunicat oficial en què Cantero anunciava la seva sortida de Telecinco, acompanyant-lo d'un simple, però contundent "t'estimo".

Aquest gest demostra la gran amistat que han construït en els mesos que han treballat junts. No hi ha dubte que és una relació que, malgrat la separació professional, continuarà intacta.

Des de la seva arribada a l'informatiu dels caps de setmana el setembre passat, la química entre tots dos ha estat evident. La seva complicitat davant les càmeres i la bona relació fora d'elles han estat clau per a la dinàmica del programa.

Amb aquest afectuós comiat, María Casado no va poder evitar l'emoció en acomiadar-se de David Cantero, homenatjant-lo en directe. El seu comiat deixa clar el profund afecte que sent pel seu company i la petjada que ell deixa a Informativos Telecinco. Què li presentarà el futur a Cantero després de la seva sortida de Mediaset?