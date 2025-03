El drama més desconegut de Núria Solé que explica la seva baixa a TV3: 'El meu fill…'

La salut mental continua sent un tema que, encara que cada vegada més visible, encara enfronta tabús i manca de comprensió. En un món on la immediatesa i l'exigència marquen el ritme, moltes persones experimenten episodis d'ansietat i estrès.

Aquest ha estat el cas de Núria Solé, una de les periodistes més reconegudes de TV3. D'aquesta manera, la presentadora ha compartit per primera vegada la seva dura experiència amb la depressió i l'ansietat en una entrevista a El suplement amb Roger Escapa.

El drama més desconegut de Núria Solé que explica la seva baixa a TV3

Solé, que durant anys ha estat un rostre a TV3, va haver de fer una pausa a causa d'un greu problema de salut mental. El que va començar com un atac d'angoixa, que ella pensava que se solucionaria en pocs dies, va acabar convertint-se en una baixa de sis mesos.

"En aquell moment va ser bastant dur, perquè no m'esperava que aquell atac d'angoixa derivés en una baixa tan llarga", ha confessat la periodista. Al llarg dels anys, havia patit episodis d'ansietat, però mai amb tal intensitat.

"En un atac d'angoixa respires de manera accelerada, fins al punt que se t'adormen les mans o les cames, perquè l'oxigen no t'arriba a tot el cos. En aquell moment et salva tenir una bossa a prop... El cos et diu prou", ha explicat.

El pes de la perfecció i la culpa

La periodista ha reconegut que el seu caràcter perfeccionista i la seva constant exigència van ser factors determinants en el seu col·lapse. "Jo sempre he estat una persona molt perfeccionista, sempre he volgut agradar i fer les coses molt ben fetes".

Quan l'ansietat es va transformar en depressió, Núria Solé va començar a experimentar sentiments d'inseguretat i tristesa constant. "Tu et sents petit, poc capaç, poca cosa, insegura, debilitada, ganes de plorar, col·lapses...".

A més, ha admès que la culpa va jugar un paper clau en la seva recuperació: "Et sents malament perquè estàs de baixa, però no t'han operat... Sobre la salut mental hem avançat, però no del tot. Tampoc vols acabar d'explicar què et passa, no molta gent t'entén...".

El suport del seu entorn i la seva família

Afortunadament, a TV3 mai la van pressionar per tornar abans d'hora, una cosa per la qual se sent profundament agraïda. A casa seva, la situació també va ser difícil, especialment per als seus fills, que intentaven entendre el que li passava.

"El meu fill Pol, el petit, venia i m'abraçava perquè no estigués trista. La gran, l'Arlet, pensava que tenia càncer. Amb ella vaig parlar amb altres termes", ha compartit amb emoció.

Amb el seu testimoni, Núria Solé ha fet un pas valent en parlar obertament de la seva experiència. Contribuint a la visibilització dels problemes de salut mental i a la importància de demanar ajuda.