Expectació després de la notícia de Gema López sobre Antonio Tejado a 'Espejo Público'

Gema López ha generat un gran enrenou al plató d'Espejo Público en compartir una última i reveladora notícia relacionada amb Antonio Tejado i el seu actual problema amb la Justícia.

Fa uns dies, el Diario de Sevilla va revelar en exclusiva que el jutge Gutiérrez Casillas ha decidit investigar tres nous sospitosos pel robatori a María del Monte.

Una informació que, com era d'esperar, no ha passat per res desapercebuda entre la resta de mitjans de comunicació. Tant és així que aquest mateix matí Gema López i la resta de l'equip d'Espejo Público han dedicat part de la seva emissió a comentar totes aquestes novetats.

Tanmateix, el que realment ha generat una gran expectació al plató d'aquest matinal és la notícia que la copresentadora de Més Espejo ha compartit amb els televidents. I és que, segons ha confirmat, “hi ha noves dades de la Guàrdia Civil”.

Tal com ha assegurat ara Gema López, Antonio Tejado es podria enfrontar, fins i tot, “a tres delictes pel robatori de la casa” de la seva tia i la seva dona, Inmaculada Casal. A més, per completar aquesta informació, ha compartit un fragment de la notícia que va publicar el citat mitjà sevillà fa uns dies:

“La Guàrdia Civil li atribueix a Antonio Tejado delictes de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal i pertinença a grup criminal”.

Gema López ha iniciat la secció de Més Espejo amb una inesperada notícia sobre l'actual problema que té Antonio Tejado amb la Justícia. I és que, segons s'ha confirmat, ara podria enfrontar-se “a tres delictes pel robatori de la casa” de la seva tia.

Una informació que ha sortit a relluir “en un moment en què la família està totalment dividida”. Segons ha recordat la periodista, en un bàndol estarien “Antonio, la seva mare i el seu germà” i en l'altre, María del Monte i Inmaculada Casal.

Per la seva banda, Laura Fa ha afegit que hi ha una part d'aquesta família “que no entén” la decisió que han pres l'artista i la seva dona de distanciar-se d'ells. I tot en considerar que “el problema que tenen és amb Antonio Tejado”.

“Per què María del Monte no té contacte amb la resta de la família? Què han fet ells malament?”, ha preguntat en veu alta la periodista i col·laboradora d'Espejo Público.

Unes qüestions a les quals Gema López no ha trigat a reaccionar. “Bé, jo crec que hi ha explicació per a tot”, ha afegit la copresentadora del format abans de canviar de tema.