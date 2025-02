Aquests són els desconeguts negocis de Sandra, la misteriosa filla d'Amancio Ortega

En l'univers empresarial de la moda, poques figures són tan influents com Marta Ortega. Ella és la presidenta d'Inditex i una de les dones més poderoses del món dels negocis. Malgrat tot, la seva germana, Sandra Ortega, ha preferit mantenir-se en un segon pla.

Tot això malgrat tenir un impressionant patrimoni i un perfil professional que la situa entre les figures més destacades d'Espanya. Sandra Ortega, filla gran d'Amancio Ortega i Rosalía Mera, és una dona discreta que, malgrat el seu baix perfil mediàtic, ha aconseguit amassar fortuna. Una xifra propera als 7.100 milions d'euros, la qual cosa la converteix en la segona persona més rica d'Espanya.

De fet, Sandra Ortega supera la seva pròpia germana en termes de riquesa. Gran part del seu èxit financer està relacionat amb la seva participació a Inditex, on posseeix el 5% de les accions. Però la seva habilitat per diversificar les seves inversions ha estat clau per al seu creixement econòmic.

Sandra Ortega i els seus negocis més enllà d'Inditex

Un dels seus projectes més recents ha estat la inversió en un complex hoteler de luxe a la península portuguesa de Troia. En col·laboració amb l'empresari portuguès José Antonio Sousa Uva, ha invertit 250 milions d'euros en la creació de 77 habitatges de luxe i un hotel de 45 habitacions. Tot això en un terreny de 96 hectàrees.

Aquest complex, la inauguració del qual s'espera per al 2026, promet ser un dels destins més exclusius de la regió. A més d'aquest projecte hoteler, Sandra Ortega gestiona la seva fortuna a través de Rosp Corunna, una societat patrimonial que gestiona inversions. També ha estat accionista del 30% dels hotels Room Mate, encara que aquesta participació es va reduir després d'una crisi.

Entre altres de les seves inversions es troben Soandres, una societat d'inversió de capital variable, i Ferrado Immobles, un projecte immobiliari que li ha permès posseir diversos edificis. Sandra Ortega també ha mostrat un gran compromís social, heretant la Fundació Paideia Galiza, dedicada a la inclusió laboral i social de persones amb discapacitat. El que reflecteix el seu interès per estar al costat i donar suport als col·lectius vulnerables.

La vida més personal de la germana de Marta Ortega

Malgrat el seu èxit professional, Sandra Ortega ha mantingut una vida personal allunyada dels focus. Casada amb Pablo Gómez i mare de tres fills, la germana de Marta Ortega ha aconseguit compaginar la seva faceta empresarial amb la vida familiar. Els seus fills, Martiño, Antía i Uxía ja formen part del consell de Rosp Corunna, continuant el llegat de la seva mare.

Així, encara que s'ha mantingut a l'ombra en comparació amb la seva germana Marta Ortega, la seva trajectòria empresarial demostra que el seu èxit no és fruit de la casualitat. Si no d'un esforç i una visió empresarial que l'ha portat fins al més alt. I tot això lluny del focus mediàtic que, de forma inevitable, il·lumina sempre la seva família.