Exigeixen l'acomiadament de Raquel Bollo de 'TardeAR' per un motiu que indigna molts

Raquel Bollo va viure ahir a la tarda un dels moments més complicats a TardeAR. El mateix equip del programa va desvelar la gran quantitat de missatges de fans que demanaven el seu acomiadament. El motiu d'això és, segons Raquel, perquè trasllada una seguretat al plató que a la immensa majoria no li agrada.

Tanmateix, la gent opina que tenir la sevillana al plató perjudica enormement el programa, fent que molts optin per canviar de canal. El que, per a Telecinco, en aquests moments, no és una bona notícia. TardeAR va posar el seu lloc sota anàlisi i han donat a Raquel l'oportunitat que els seguidors empatitzin amb ella amb l'ajuda d'una experta.

Demanen la sortida de Raquel Bollo a TardeAR

TardeAR va sorprendre fa uns mesos anunciant el fitxatge de Raquel Bollo i el seu retorn com a col·laboradora de Telecinco. L'ingrés de la filla d'Anabel i l'embaràs d'Isa, li van obrir una altra vegada les portes per parlar de nou del clan Pantoja. Tanmateix, el seu retorn com a col·laboradora no ha agradat i ahir el programa va fer balanç del seu pas pel plató.

Del que es va parlar ahir va ser de la gran quantitat de queixes per part dels espectadors a la presència de Raquel a TardeAR. La majoria demana el seu acomiadament i el motiu, segons la sevillana, és que transmet una seguretat en la seva manera de parlar que no agrada. En canvi, per a l'audiència, el motiu simplement és que no la suporten i que per això canvien de canal.

En les últimes setmanes, el lloc de Raquel Bollo al programa TardeAR ha estat qüestionat per una part significativa de l'audiència. Molts televidents han expressat el seu descontentament a través de queixes que van ser difoses en el mateix espai televisiu. Crítiques com "és insuportable" o "la cagareu ficant la Bollo", han inundat les xarxes i els missatges de text enviats al programa.

Una de les raons més citades pels crítics de Raquel és la percepció de la seva actitud en pantalla. La col·laboradora es presenta com una persona segura, el que, per a alguns, pot interpretar-se com arrogància. En la seva defensa, va explicar que aquesta seguretat es deu als seus anys d'experiència i a les seves vivències personals, però molts continuen veient-la altiva.

TardeAR posa a Raquel Bollo sota examen

Un altre factor que ha augmentat l'aversió cap a Raquel Bollo és la percepció que la seva participació afecta negativament TardeAR. Nombrosos espectadors han expressat que, en veure-la al plató, senten la necessitat de canviar de canal. Alguns fins i tot han afirmat que la seva inclusió perjudica l'espai vespertí, afirmant que perd qualitat amb ella.

Aquesta resposta negativa ha portat el programa a replantejar-se el seu lloc de treball i a intentar millorar la connexió de Raquel amb l'audiència. A partir d'ara, la sevillana comptarà amb l'ajuda d'una experta en comunicació per ajudar-la que l'audiència empatitzi amb ella.

Raquel treballarà colze a colze amb una coach que intentarà millorar la seva manera de manejar-se davant la càmera. L'objectiu és fer que l'audiència no canviï de canal quan la vegin a TardeAR i li donin una nova oportunitat per millorar.

La mateixa Raquel ha intentat explicar la seva postura i defensar el seu dret a participar a TardeAR. En la seva defensa, va mencionar que la seva seguretat al plató prové d'una història de superació personal. Tanmateix, el seu intent per humanitzar la seva figura sembla no ser suficient per calmar aquells que la consideren un llast per al programa.

La seva història personal és de sobres coneguda per tothom i ja no té cabuda en aquesta nova etapa de TardeAR. Per a l'audiència, pesa més l'animadversió que desperta que tots els desafiaments als quals ha hagut de fer front.