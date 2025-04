Confirmen el secret de Julio Iglesias i Raphael: hi ha molta gent trista

Julio Iglesias i Raphael, els dos cantants més icònics del nostre país, es troben en una situació delicada. Tots dos travessen per problemes de salut que, en el cas de Julio, ell mateix va aclarir fa uns dies. Ara, el que era un secret de domini públic sobre els dos artistes s'acaba de confirmar: feia anys que no es parlaven.

Ahir, TardeAR va poder parlar amb Raphael, qui continua en tractament pel càncer que li van diagnosticar fa uns mesos. Durant la xerrada, li van preguntar sobre les recents declaracions de Julio on confirmava els seus problemes de mobilitat. El jienenc va explicar que havia pogut parlar amb ell, després de 20 anys sense dirigir-se la paraula.

Es confirma el secret de Julio Iglesias i Raphael

Julio Iglesias i Raphael són dos gegants de la música espanyola que van abanderar el seu país per tot el món. Ells representen una part fonamental de la història musical d'Espanya i continuen sent dues figures icòniques. No obstant això, va ser precisament l'èxit el que els va acabar distanciant.

Aquest és el secret de domini públic que ahir es va desvelar a TardeAR per boca d'Àlex Álvarez. “Ells feia 20 anys que no es parlaven”, va explicar el col·laborador després de parlar amb una font propera a Raphael. El jienenc va confessar al programa que havia parlat fa poc amb Julio Iglesias i que estava al corrent dels seus problemes de salut.

Això va ser el que va cridar l'atenció d'Álvarez, ja que la informació que manejava és que no sempre havien tingut bona relació. Arran de la malaltia de Raphael, Iglesias va decidir trencar aquesta distància i amb anys de disputes i enfrontaments. “Des d'aquí van reprendre la relació”, va explicar el col·laborador.

Però la veritat és que han hagut de passar més de dues dècades i una situació delicada perquè tots dos oblidin el que va succeir entre ells. En cas de no haver estat per la malaltia de Raphael, potser encara hauria persistit aquesta mala relació. Per fortuna no ha estat així i tant Julio com Raphael han sabut anteposar l'afecte i la preocupació a les gelosies i traïcions.

Perquè, precisament, va ser això el que va motivar que tots dos s'emboliquessin en una guerra sense precedents. “Durant els seus moments de glòria, tots dos tenien molta rivalitat entre ells, no es portaven bé”, va sentenciar Álvarez.

Raphael i Julio Iglesias, separats per l'èxit i units per la malaltia

Julio Iglesias sorprenia aquesta setmana matisant les informacions que havien sortit sobre la complicada situació per la qual travessa la seva salut. Es va parlar sobre problemes de mobilitat arran de les seqüeles que un tumor benigne li va causar fa anys. No obstant això, es troba totalment recuperat d'allò i Julio va explicar que ni tan sols pensa en la seva retirada.

Raphael ha pogut parlar amb ell aquests dies i tots dos han canviat impressions sobre com es troben en aquests moments. El jienenc continua endavant amb el seu tractament contra el càncer i llueix un aspecte notablement bo. No obstant això, encara no està molt clar quan podrà tornar als escenaris malgrat l'anunci de fa uns dies que tornaria a l'estiu.

La relació entre Julio i Raphael continua sent objecte de debat en diverses tertúlies i mitjans de comunicació. Fins ara se sabia que els seus problemes van començar a la dècada dels 70 i 80, quan els seus èxits musicals es van entrellaçar. Es van convertir en rivals naturals i aquesta distància es va mantenir fins fa ben poc.

La situació va començar a canviar quan Raphael va enfrontar greus problemes de salut i Julio va compartir un missatge d'ànim i suport al jienenc. En ell deia el molt que l'admirava i el gran afecte que sempre li ha tingut. No obstant això, ara s'acaba de confirmar que no sempre va ser així i que, durant anys, aquesta rivalitat els va mantenir allunyats.

Avui dia mantenen una relació cordial, però continua existint certa tensió que, a poc a poc, es va diluint. El pas del temps ha suavitzat algunes asprors. Però el vincle entre Julio i Raphael continua sent el de dos grans que, encara que reconeixen l'èxit de l'altre, mantenen una distància respectuosa.