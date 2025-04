Cop dur per a Leire Martínez, ex de La Oreja de Van Gogh: anuncien la pitjor notícia

Diversos mesos després de la polèmica que va protagonitzar arran de la seva sortida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha rebut un nou i dur cop. I és que aquesta coneguda banda espanyola acaba d'anunciar la pitjor de les notícies per a la seva exvocalista.

A mitjans del passat mes d'octubre, i coincidint amb el retorn d'Amaia Montero als escenaris, el grup va emetre un comunicat que va deixar sense paraules a tots els seus fans. En ell, van anunciar la sortida de Leire després de 17 anys d'èxits.

No obstant això, i encara que en un primer moment semblava que aquest document havia estat signat per tots els seus integrants, Leire Martínez va voler deixar clar que res més lluny de la realitat:

“El grup ha comunicat el que ha considerat. Jo no he signat el comunicat. Quan ho consideri i em trobi bé, jo mateixa explicaré el que sigui, però de moment no tinc gaire a dir”.

Durant aquests mesos, no han deixat de circular tota mena de rumors relacionats tant amb la carrera musical de Leire Martínez com amb la dels seus antics companys. No obstant això, ara ha sortit a la llum una notícia que, sens dubte, ha suposat un dur cop per a la cantant.

Leire Martínez rep un dur cop

Mentre que Leire Martínez ha optat per iniciar un nou projecte musical pel seu compte, tot apunta que La Oreja de Van Gogh ha fet un gir totalment inesperat. Una decisió que ha deixat a tots sense paraules, especialment a la seva exvocalista.

Aquest dimecres 2 d'abril, durant l'última emissió de Tentáculos, el periodista David Insua ha revelat que aquesta famosa banda està treballant en un nou àlbum juntament amb Amaia Montero.

A més, el col·laborador de televisió ha avançat que el nou disc de La Oreja de Van Gogh inclourà tant temes inèdits com algunes de les seves cançons més clàssiques.

Per la seva banda, el divulgador musical Odi O’Malley ha confirmat la notícia a la seva pàgina web, destacant que la banda a la qual va pertànyer Leire Martínez planeja emprendre una gira mundial.

Fins ara, ni La Oreja de Van Gogh ni Amaia Montero han fet cap classe de declaració sobre el seu retorn als escenaris. No obstant això, segons ha assenyalat O’Malley, en els últims mesos la cantant ha estat vista al mateix estudi de gravació que els seus antics companys.

Com era d'esperar, aquesta notícia ha generat un gran enrenou a les xarxes socials. Tant és així que diversos usuaris de X no han volgut deixar passar l'ocasió per opinar al respecte.

“Es veia venir i era un secret de domini públic”, ha assegurat un internauta. “Això seria la confirmació del que sospitàvem: que van fer fora a Leire per posar a Amaia”, ha opinat un altre usuari.

Altres, en canvi, han volgut mostrar-li tot el seu suport a Leire Martínez en aquests durs moments: “Em sembla molt malament el que han fet, però també per part d'Amaia”.