Raquel Bollo respon als rumors que envolten el cas d'Anabel Pantoja: 'He estat...'

Les últimes setmanes han estat marcades per la incertesa al voltant d'Anabel Pantoja. Una sèrie de filtracions han sacsejat l'entorn de la influencer, generant sospites sobre la possible existència d'un 'topo' proper a ella. Enmig d'aquesta polèmica, un dels noms que més ha sonat ha estat el de Raquel Bollo.

"He estat bastant clara", va expressar taxativa la dissenyadora quan va ser abordada pels mitjans. Amb aquesta declaració, Bollo desmenteix rotundament qualsevol implicació en la suposada traïció a la seva amiga.

El detonant de la sospita va ser la presència de l'equip del programa Vamos a ver a casa d'Anabel a altes hores de la nit. Això va ocórrer just abans del seu viatge a Sevilla amb la seva parella i la seva filla. La coincidència va fer que els seguidors i mitjans comencessin a qüestionar qui podria estar proporcionant informació a la premsa.

Raquel Bollo respon als rumors que envolten el cas d'Anabel Pantoja

Les filtracions sobre la vida privada d'Anabel Pantoja han generat un gran enrenou a la premsa del cor. La influencer s'enfronta a una situació delicada, ja que sembla que algú dins del seu cercle proper està compartint detalls que vol mantenir en privat.

Els rumors s'han estès ràpidament, i la recerca del presumpte 'topo' ha causat tensions dins del seu entorn. Raquel Bollo, que ha estat lligada a la família Pantoja durant anys i ha treballat en televisió, ha estat una de les principals assenyalades.

Tanmateix, la dissenyadora no ha trigat a defensar-se. "Doncs no la busquis aquí", va respondre amb fermesa quan li van preguntar si era la persona darrere de les filtracions.

Malgrat la polèmica, Raquel Bollo ha deixat clar que continua donant suport a Anabel en aquests moments difícils. La dissenyadora ha subratllat el seu compromís amb la influencer i la seva intenció de mantenir-se al seu costat.

De fet, quan els reporters li van preguntar si continuaria recolzant Anabel enmig de la investigació, va respondre sense dubtar: "Sempre". Una simple resposta que evidencia la determinació d'ajudar en tot el que pot a la neboda d'Isabel Pantoja.

A més, també va voler aprofitar l'ocasió per recalcar la seva postura. "Jo ja he dit tot el que havia de dir, he estat bastant clara", va respondre amb fermesa. Aquestes declaracions reflecteixen la seva determinació per tancar el tema i esvair qualsevol dubte sobre la seva lleialtat cap a Anabel Pantoja.

La reacció de l'entorn d'Anabel Pantoja

L'escàndol sobre el suposat 'topo' ha posat en alerta el cercle més proper d'Anabel Pantoja. Les sospites han generat un ambient de desconfiança, i diversos membres del seu entorn han optat per guardar silenci davant les recents informacions.

Alguns afins d'Anabel han expressat la seva preocupació per la manera com s'estan gestionant les filtracions. De fet, molts d'ells ja han manifestat la seva intenció de protegir la seva privacitat. Tanmateix, fins al moment, no hi ha hagut pronunciaments oficials per part de la influencer.

Raquel Bollo ha estat categòrica en desmentir els rumors que la vinculen amb les filtracions sobre Anabel Pantoja. Amb declaracions fermes i un missatge clar, la dissenyadora ha defensat la seva posició i ha reafirmat el seu suport a la influencer. La incògnita sobre el 'topo' segueix oberta, deixant en l'aire una pregunta clau: qui està realment darrere de la filtració d'informació sobre Anabel?