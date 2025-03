Belén Esteban dona una informació exclusiva d'Anabel Pantoja que deixa tothom mut

Belén Esteban ha deixat a més d'un sense paraules amb la darrera informació que ha compartit sobre Anabel Pantoja. La col·laboradora de televisió ha desvelat en exclusiva el motiu pel qual la seva amiga ha abandonat Gran Canària poques hores després de tornar.

Durant aquesta última setmana, la neboda d'Isabel Pantoja s'ha convertit en el centre de totes les mirades després d'acomiadar-se per sempre del seu pis de Madrid.

Després de buidar l'immoble que va tenir llogat durant anys a la capital, Anabel Pantoja va tornar a les Illes Canàries. No obstant això, només unes hores després, ha agafat un avió rumb a Sevilla.

Un canvi de plans que, com era d'esperar, no ha passat desapercebut entre els mitjans de comunicació. Per això, la seva gran amiga Belén Esteban no ha dubtat a fer un pas endavant per aclarir el que ha succeït.

Aquest dilluns, 24 de març, Ni que fuéramos va dedicar part de la seva emissió a comentar els últims moviments d'Anabel Pantoja. I ha estat en aquest moment quan ‘la princesa del poble’ ha compartit en exclusiva una informació sobre la influencer.

“Ells han decidit que, com que ella té a Sevilla la seva mare i David a Còrdova la feina, volen estar amb la seva gent”, ha començat explicant Belén Esteban.

Belén Esteban desvela en exclusiva la raó per la qual Anabel Pantoja ha tornat a Sevilla

Fa pocs dies, després de tancar la seva etapa a Madrid, Anabel Pantoja va tornar a casa seva familiar a Gran Canària. No obstant això, tal com ha transcendit, poc després d'aquest viatge, la creadora de continguts va tornar a Sevilla.

Un canvi d'opinió que Belén Esteban s'ha encarregat d'explicar en exclusiva al programa de Ten. Segons la tertuliana, la seva amiga ha pres aquesta decisió per dues raons de pes.

La primera està directament relacionada amb la seva família. Anabel Pantoja vol envoltar-se dels seus éssers estimats en aquests moments tan difícils de la seva vida. Ara que l'atenció mediàtica ha disminuït, intenta recuperar la normalitat en el seu dia a dia.

Per això, la influencer ha tornat a Sevilla amb la seva família i, per ara, tot apunta que hi romandrà alguns dies, en un entorn on se sent més còmoda.

A més, tot indica que David Rodríguez, que treballa habitualment a Còrdova, ha trobat a Sevilla una opció molt més convenient per compaginar la seva vida professional amb la personal.

No obstant això, Belén Esteban ha volgut deixar clar que, malgrat aquesta decisió, “el seu quarter general és Canàries”. “La seva vida és allà, però ara vol estar amb la seva família”, ha afegit a continuació.