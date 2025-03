Sorpresa: L'arribada de Jordi Rico a 'Com si fos ahir' fa un gir de 180º a la sèrie

Quan es pensava que Com si fos ahir no tenia més girs sorprenents, el pròxim capítol promet desbordar emocions i revelacions. La sèrie, que mai deixa de captivar amb les seves trames interconnectades, es prepara per a una nova entrega que no deixarà indiferent ningú.

Especialment a aquells que recordin el personatge del Quim, interpretat per Jordi Rico. El Quim, que ja fa temps va morir, torna en un episodi carregat de sorpreses, somnis i noves perspectives per als altres personatges.

Sorpresa majúscula: Jordi Rico torna a Com si fos ahir

La història comença amb el retorn del Jordi dels Estats Units, qui, després del seu viatge per visitar l'Anna, els explica als seus amics que tot va anar molt bé. No obstant això, un comentari de la Sílvia sembra la llavor de la curiositat, ja que ella descobreix que el Jordi ha conegut una dona.

Un fet que donarà peu a noves converses i possibles conflictes dins del grup. Mentrestant, la trama del Salvatore i la Cati avança a passos de gegant. El Salvatore ha signat els papers del divorci, però decideix no dir-li a la Cati.

Però és l'aparició del Quim, un personatge que va deixar un buit des de la seva mort, la que acapara l'atenció dels fans. En un somni, el personatge de la dona es troba amb el Quim, qui l'anima a començar una vida nova, fent un gir emocional a la seva situació.

L'Itziar i l'Ismael es converteixen en protagonistes

Mentrestant, les tensions continuen creixent en la resta de la trama. L'Itziar, per exemple, fa el pas cap a la independència en començar a buscar una nova llar. No obstant això, la trama més conflictiva es desenvolupa amb l'Ismael, qui vol assistir a l'estrena de l'obra del seu grup.

Però es troba amb la negativa de la Gemma, que no li permet sortir per haver de treballar. Aquest episodi, ple de canvis i revelacions, destaca la capacitat de Com si fos ahir per sorprendre l'espectador amb girs inesperats.

Especialment amb la reaparició del Quim, un personatge que continua present en la vida dels protagonistes, encara que d'una manera més etèria i simbòlica. Sens dubte, aquesta entrega es perfila com una de les més emocionants de la temporada.