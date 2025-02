L'entorn de Felip VI revela què succeeix realment amb els genolls de la reina Sofia

L'entorn de Felip VI s'ha pronunciat sobre què li passa realment a la reina Sofia als seus genolls: res de què preocupar-se. Les últimes imatges d'ella necessitant ajuda per baixar unes escales van fer saltar totes les alarmes. No obstant això, la veritat és que, als seus 86 anys, Sofia gaudeix d'una salut envejable i les seves lleus dificultats es donen en moments puntuals.

La realitat és que la mare de Felip no presenta cap malaltia que equipari la seva situació a la del seu encara marit, Juan Carlos I. A diferència d'ell, la reina Sofia no necessita bastó o cadira de rodes per moure's, cosa que indica la seva bona forma. El que és inevitable és que requereixi ajuda en determinats moments per garantir l'equilibri.

Es confirma si la reina Sofia pateix o no problemes de salut

La reina Sofia va fer saltar totes les alarmes quan fa una setmana va necessitar ajuda per baixar unes escales en la seva visita a Segòvia. Dues persones van haver d'agafar-la amb força per evitar que la mare de Felip VI caigués contra el terra.

Aquesta imatge de Sofia va crear una profunda preocupació per l'estat que presenten les seves articulacions, concretament, els seus genolls. Per sortir de dubtes, l'entorn de Felip ha parlat i ha desvelat que no li passa res als genolls de la reina Sofia. Ressalten que es tracta d'una dona de 86 anys i, com a tal, procura comptar amb ajuda en certs moments.

El que va succeir a Segòvia només va ser una manera de garantir la seva estabilitat i equilibri per evitar caure. Els graons eren més alts de l'habitual i, com és normal, va optar per tenir ajuda i un punt de suport. Per tant, es descarta que la reina Sofia estigui experimentant símptomes de deteriorament físic que calgui tenir en consideració.

Com a referència, hi ha el cas de Juan Carlos I, qui sí necessita un bastó o fins i tot cadira de rodes per moure's. D'un quant temps ençà, l'emèrit experimenta greus afeccions de mobilitat que l'han obligat a adaptar la seva vida a elles. No és la situació de la reina Sofia, qui pot valer-se per si sola, excepte en casos en què no pot garantir la seva estabilitat.

La reina Sofia gaudeix d'una excel·lent salut

Un dels punts forts de la mare de Felip VI és que sempre ha procurat portar un estil de vida saludable. La seva dieta és gairebé del tot vegetariana i evita a tot preu aliments processats i ensucrats. Això, sumat al fet que està en constant moviment, ha ajudat que es conservi estupenda als seus 86 anys.

En aquest temps, no ha comptat amb ingressos hospitalaris. L'últim d'ells es va produir fa uns mesos, quan va patir una afecció respiratòria de la qual es va recuperar amb rapidesa. Aquesta va ser la primera vegada que va trepitjar un hospital des que va donar a llum a Felip.

El que indica el bon estat de salut del qual gaudeix la reina Sofia, gràcies al seu estil de vida saludable. No obstant això, ningú escapa al pas del temps i amb ell arriba la pèrdua de certes facultats. Això és el que li ha passat a l'emèrita i el motiu que la va portar a necessitar ajuda per baixar les escales.

Realment no pateix cap mal als genolls com va demostrar després de baixar els graons. La reina Sofia es va desfer dels seus dos acompanyants i va continuar el seu camí sense donar mostres que alguna cosa no anava bé.

Per tant, queda descartat que la mare de Felip es trobi travessant problemes de salut. Un altre tema és la seva salut mental, on sí afirmen que està passant per un moment complicat per l'estat d'Irene de Grècia.