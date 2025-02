Indignació pel que han fet amb Amancio Ortega i Susanna Griso: ningú ho esperava

Una gran indignació s'ha apoderat de la ciutadania després de sortir a la llum alguna cosa relacionada amb Amancio Ortega i Susanna Griso. El que han fet amb l'empresari espanyol i la presentadora ha estat utilitzar la seva imatge per estafar la gent. Es tracta d'un nou frau que circula per les xarxes on utilitzen rostres de persones conegudes i d'èxit per aconseguir els diners de les seves víctimes.

Ja hi ha oberta una investigació en curs per intentar trobar els ciberdelinqüents, encara que no és una tasca senzilla. Utilitzen dominis difícils de detectar i l'únic que, per ara es pot fer, és alertar la gent sobre aquest tipus d'enganys.

Amancio Ortega i Susanna Griso, involucrats en un tema molt tèrbol

Amancio Ortega i Susanna Griso han vist com els seus noms s'han vist tacats per una nova estafa que circula per les xarxes. Tots dos són alguns dels protagonistes que han contribuït de manera totalment involuntària, desconeixedora i il·legal a enganyar la gent.

El que han fet amb Amancio i Susanna ha estat utilitzar la seva imatge per fer caure les seves víctimes i treure'ls tots els seus diners. La manera d'actuar és ben senzilla. Els ciberdelinqüents accedeixen al seu objectiu a través de les xarxes socials, plataformes de missatgeria instantània o trucades telefòniques.

Un cop captat l'interès, els ofereixen invertir en un negoci d''èxit' la rendibilitat del qual és molt alta i ràpida. Per fer més fiable el frau, han utilitzat la imatge d'Amancio Ortega com a exemple de la gran fortuna que es pot arribar a obtenir. També Susanna ha estat víctima d'aquest tipus de fraus que han generat una gran indignació.

Mentre intenten posar fre a aquest tipus de pràctiques, es recomana no accedir a pàgines fraudulentes que demanin dades molt concretes de l'usuari. Mai s'ha de donar el número de compte, ni dades personals, així com instal·lar aplicacions que els suposats assessors indiquin.

En definitiva, per no caure en aquest tipus d'enganys, es recomana mai compartir informació en webs que no siguin oficials. Quan les víctimes cauen en què han estat enganyades, ja no poden recuperar els diners invertits i es converteixen en l'objectiu dels delinqüents.

Susanna Griso i Amancio Ortega no han estat els únics

Susanna Griso i Amancio Ortega no han estat els únics noms que els delinqüents han utilitzat per estafar la gent. Altres rostres com David Broncano o Isabel Díaz Ayuso han vist com han utilitzat la seva imatge per a aquest tipus de pràctiques.

A això cal afegir-hi l'auge de la intel·ligència artificial capaç de generar vídeos de famosos que animen a invertir en negocis fraudulents. Fins i tot la princesa Leonor va ser recentment notícia per la suplantació de la qual va ser víctima.

Un vídeo fals d'ella promet donar una gran suma de diners a qui aboni una petita taxa per realitzar la transacció. Encara que sembli evident que no és real, la veritat és que hi ha hagut nombroses víctimes, la majoria d'elles a Llatinoamèrica.

Cal no oblidar el fals Brad Pitt o Luis Miguel, que van enganyar fans fent-los creure que s'havien enamorat d'elles. Un cop formalitzada l'estafa, els demanaven diners al·legant estar travessant dificultats monetàries.

Sigui com sigui, l'única protecció que existeix en aquests moments és la cautela i la desconfiança. Mai un negoci donarà diners ràpid i molt menys a costa d'un desemborsament per avançat.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat recomanen que, en cas d'haver estat víctima, s'ha de denunciar immediatament. La millor opció és recopilar la major quantitat d'evidències i dades que ajudin a trobar els ciberdelinqüents.