L'històric restaurant de Girona que va tancar després de 'Joc de cartes' de Marc Ribas

Aquesta nit, els amants de la gastronomia picant estan d'enhorabona, ja que Joc de cartes torna amb un nou episodi. El programa de Marc Ribas, portarà els televidents a descobrir els millors restaurants especialitzats en menjar picant del Baix Llobregat.

El repte serà trobar el restaurant més atrevit pel que fa a sabors picants, una competència que promet encendre els paladars dels espectadors. No hi ha dubte que Marc Ribas torna a la pantalla amb un nou capítol ple de sabor.

El restaurant que va tancar després de participar a Joc de cartes

Tanmateix, la gastronomia no només es viu a través de concursos televisius. A Girona, The River Cafè, un dels restaurants més emblemàtics, va haver de tancar les portes, deixant un buit a la ciutat.

Aquest restaurant, situat al bell mig de Girona, no només era conegut per la seva proposta culinària, sinó també per haver estat un dels participants de Joc de cartes el 2020. The River Cafè va competir contra altres restaurants, com Cap de Pota, El Pati i Si No Fos.

River Girona: un nou començament

El tancament de The River Cafè a principis de l'any passat va ser un cop dur per a Girona, que va perdre un dels seus locals més emblemàtics. Tanmateix, no tot són males notícies. Al setembre, el restaurant va reobrir sota un nou nom i direcció: River Girona.

Aquesta nova etapa manté l'essència de l'antic River Cafè, però amb una proposta renovada que inclou una nova oferta gastronòmica i musical. L'objectiu és recuperar el protagonisme perdut i convertir-se novament en el punt de trobada preferit pels gironins.

La nova direcció de River Girona està a càrrec d'Amadeu Monsó i Adrià Mansanet, dos empresaris amb una àmplia experiència en el sector. Tots dos han estat al capdavant d'establiments exitosos com la Vermuteria Lola, el Lola Cafè i el Salero Girona.

Monsó i Mansanet van prendre així el relleu de Miquel Darnés, qui va estar al comandament del local durant més de disset anys. Encara que The River Cafè va haver d'abaixar les persianes, River Girona és el renaixement d'un restaurant que continua apostant per la qualitat.

Amb aquesta nova proposta, el restaurant pretén ser el lloc de referència a Girona. D'aquesta manera, ha aconseguit mantenir l'essència del seu predecessor i oferir als habitants de la ciutat un espai de trobada renovat i ple d'energia.