Confirmada la pitjor notícia sobre la reina Sofia i la seva germana Irene: 'Ja no pot'

Aquest cap de setmana es va confirmar una notícia preocupant sobre la reina Sofia i Irene de Grècia: la princesa afronta una delicada situació de salut. Segons Marisa Martín-Blázquez, Irene "ja no pot viatjar" amb Sofia en els seus habituals viatges a causa del deteriorament del seu estat físic. La reina emèrita i la seva germana, inseparables durant anys, sempre s'han recolzat mútuament en els moments més complexos i desafiants de les seves vides.

Ambdues resideixen a la Zarzuela, i fins fa poc era habitual que Irene acompanyés Sofia en nombrosos viatges i activitats. No obstant això, el notable deteriorament en la salut d'Irene ha generat una gran preocupació en la mare del rei Felip VI. Fonts properes asseguren que Sofia evita allunyar-se de la seva germana per llargs períodes, tement que, en la seva absència, ocorri un desenllaç fatal.

Es confirma l'última hora sobre la reina Sofia i Irene de Grècia

La reina Sofia travessa un moment personal complicat, marcat per nombroses preocupacions que s'han acumulat en els últims mesos. A les polèmiques relacionades amb Joan Carles se suma ara el fràgil estat de salut d'Irene de Grècia. Fiesta va analitzar la situació de Sofia i com aquesta afronta el que podria considerar-se un dels períodes més difícils de la seva vida.

Va ser la periodista Marisa Martín-Blázquez qui va confirmar la pitjor notícia de Sofia i Irene de Grècia: la princesa pateix una delicada situació de salut. Marisa va assenyalar que "ja no pot viatjar tant" amb la reina Sofia, com solien fer en el passat, desvetllant així el veritable estat d'Irene. Des que la germana de Sofia es va traslladar a la Zarzuela, ambdues han mantingut una estreta relació, convertint-se en un suport essencial i mutu.

Per a Sofia, la seva germana Irene ha estat una amiga incondicional, especialment en moments complicats. En el passat, era freqüent veure Irene acompanyant Sofia en els seus compromisos oficials o compartint les vacances familiars al Palau de Marivent. No obstant això, el deteriorament en la salut de la princesa ha limitat considerablement la seva capacitat per participar en aquestes activitats.

"La seva fidel companya sempre ha estat Irene, que ha viatjat a diferents llocs i que sempre ha viscut amb ella a la Zarzuela", explicava. "Ara, desafortunadament, la seva germana Irene està en un moment bastant delicat de salut i ja no pot viatjar tant amb ella", afegia la periodista.

La reina Sofia, profundament afectada per la situació d'Irene de Grècia

El delicat estat de salut d'Irene de Grècia ha generat gran preocupació entre els membres de la Família Reial. Tots al palau adoren 'la tia Pecu', com carinyosament se la coneix, i estan molt pendents d'ella. No obstant això, és la reina Sofia qui més està patint en veure l'estat de salut en què es troba la seva germana.

Segons Martín-Blázquez, la reina Sofia està "destrossada" i travessant "el pitjor moment de la seva vida". La periodista descriu l'emèrita com "trista, abatuda i més sola que mai". Encara que el rei Felip VI fa esforços per acompanyar la seva mare i animar-la, això no ha estat suficient per alleujar la seva tristesa.

A més, la reina Sofia ha decidit reduir els seus compromisos oficials, evitant distanciar-se per llargs períodes d'Irene. El seu temor és no estar present en cas que ocorri el desenllaç més temut, cosa que li genera gran inquietud.

D'altra banda, la situació ha incrementat la sensació de solitud de la reina Sofia, qui ara és més conscient del seu aïllament. Irene era la seva principal companyia en els moments lliures, i la seva absència ha deixat un buit difícil d'omplir. A més, segons la periodista, la relació amb els reis no és tan fluida, per la qual cosa cada vegada se sent més sola.

Quant a Joan Carles, exiliat a Abu Dhabi, la seva situació no representa una preocupació immediata per a Sofia. La seva atenció està completament centrada en l'estat de salut de la seva germana Irene. Aquest és, sens dubte, el motiu principal de la seva tristesa i desvetllament en aquests moments crítics.