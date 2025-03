L'empipament de Marisa Martín-Blázquez a 'TardeAR' per la confessió d'Antonio Montero

El programa TardeAR ha viscut avui un moment de gran tensió. Marisa Martín-Blázquez i Antonio Montero s'han assegut junts per parlar sobre el seu matrimoni. La periodista no ha amagat el seu malestar després de les declaracions del seu marit en una recent entrevista.

Ahir va sortir a la llum una conversa d'Antonio Montero al podcast Chico de revista, on va tractar diversos temes. Entre ells, va parlar de la seva relació amb Marisa Martín-Blázquez i les seves paraules han generat una gran polèmica.

En l'entrevista, Antonio Montero va confessar que ell i la seva esposa es van casar sense haver tingut relacions íntimes. Un detall que ha sorprès molts, però que ha molestat especialment a Marisa.

Marisa Martín-Blázquez i Antonio Montero parlen sobre el seu matrimoni a TardeAR

Avui a TardeAR, la periodista ha reaccionat amb evident indignació: “I jo què soc? Una cosa perquè m'estrenin?”, ha exclamat. Marisa ha assegurat que la realitat no és exactament com l'ha explicat el seu marit: “Diu que només ens vam fer petons. Ens vam fer petons i alguna cosa més”, ha afirmat.

La tensió ha anat en augment. Marisa Martín-Blázquez ha estat taxativa: “No m'agrada que parlin de la meva vida privada”, ha declarat amb el rostre seriós. La seva indignació ha estat evident.

No obstant això, aquest no ha estat l'únic tema que han tractat en el programa. La parella també ha parlat sobre la crisi matrimonial que van travessar en el passat. On fins i tot Antonio Montero va decidir abandonar la llar conjugal i anar-se'n a viure a una altra residència durant un temps.

Marisa Martín Blázquez i Antonio Montero s'obren a TardeAR sobre la seva crisi de parella

Marisa ha recordat aquells moments difícils: “Ell se'n va anar de casa a una altra casa que teníem”, ha revelat. No ha volgut donar més detalls sobre els motius de la crisi. Només ha explicat que han tingut problemes de parella.

Però Antonio Montero ha anat més enllà. Quan li han preguntat si la crisi ha estat per una infidelitat, ha respost amb rotunditat. “No, jo els primers trenta anys de matrimoni he estat fidel com un gos”, ha assegurat.

La resposta de Marisa ha sorprès a tots i amb un to irònic, ha dit: “Doncs jo no”. El seu comentari ha provocat rialles al plató.

Malgrat la tensió del moment, tots dos han deixat clar que el seu matrimoni continua sent sòlid. S'estimen i es respecten, encara que a Marisa no li agradi que es parli de la seva vida privada. La seva relació, encara que amb alts i baixos, ha resistit el pas del temps.