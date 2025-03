Ningú esperava el que acaba de fer Romeo Beckham, el fill famós de David Beckham

Romeo Beckham, el fill de David i Victoria Beckham, ha sorprès a tothom amb un gir que ningú s'esperava. Als seus 22 anys, ha decidit deixar el futbol per dedicar-se de ple a la seva gran passió: el modelatge. Durant un temps, va intentar seguir els passos del seu pare en l'esport, però finalment ha optat per obrir-se camí en la indústria de la moda.

El jove futbolista, que formava part del Brentford B, ha decidit no renovar el seu contracte amb l'equip anglès. En el seu lloc, ha preferit enfocar-se en el món del modelatge, una indústria en la qual ja havia format part des de petit. Segons el diari britànic The Sun, Romeo ha pres una decisió meditada i ben planificada.

Fonts properes a la família Beckham han assegurat que aquesta elecció l'acosta encara més a la seva mare. Victoria Beckham, icona de la moda i dissenyadora reconeguda, ha estat una gran influència en el seu fill. Romeo, a més, es troba en negociacions amb la prestigiosa casa de moda parisenca Safe, la qual cosa marcaria l'inici oficial de la seva carrera com a model professional.

Des de fa temps, Romeo Beckham ha mostrat interès per la moda. No és la primera vegada que posa per a importants marques o col·labora en campanyes publicitàries. Ara, amb la seva decisió de deixar el futbol, s'espera que es converteixi en una figura destacada dins de la indústria del modelatge.

David Beckham entén el seu fill Romeo

La família Beckham sempre ha estat envoltada d'èxit i talent. Els seus fills han crescut sota el focus mediàtic i han sabut aprofitar les seves oportunitats. Brooklyn, el gran, ha entrat en el món de la gastronomia i ha llançat la seva pròpia línia de salses picants. Cruz, per la seva banda, ha mostrat inclinacions cap a la música. Ara, Romeo se suma a la llista de talents de la família amb la seva incursió en la moda.

El terme "nepobabies" s'ha usat per descriure els fills de celebritats que aprofiten les connexions i la fama dels seus pares. En el cas de Romeo, és innegable que el seu cognom li ha obert moltes portes, però el seu talent i dedicació també han jugat un paper clau. Amb el suport de la seva mare, una de les dissenyadores més influents de l'actualitat, Romeo té grans possibilitats de destacar en la moda.

Un dels primers grans èxits de Romeo en aquesta nova etapa ha estat la seva participació en la Setmana de la Moda de Milà. Durant la presentació de la col·lecció Tardor-Hivern 2025 de Versace, va ser un dels grans protagonistes. La seva relació propera amb Donatella Versace li ha permès formar part d'esdeveniments importants i consolidar la seva presència en la indústria.

Encara que aquesta decisió ha sorprès molts, Romeo Beckham sembla estar completament segur de la seva elecció. Deixar el futbol no ha estat fàcil, però la seva passió per la moda ha estat més forta. Amb el seu estil, carisma i la guia de la seva mare, tot indica que tindrà un futur prometedor en el modelatge.

La carrera de Romeo Beckham en el modelatge tot just comença, però ja ha fet passos importants. La seva transició del futbol a la moda és un reflex del seu desig de trobar el seu propi camí. Ara, només queda esperar per veure fins on arribarà en aquesta nova aventura professional.