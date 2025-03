Emma García encén totes les alarmes amb la seva inesperada confessió a 'Fiesta'

Emma García és una de les presentadores més reservades pel que fa a la seva vida privada. No obstant això, al llarg dels programes que presenta, sol compartir algunes anècdotes personals. Tot i no donar massa detalls, ha parlat en el passat sobre episodis importants de la seva vida a Fiesta.

El passat dissabte, 8 de març, Emma García va tornar a sorprendre amb una nova confessió en directe. En aquesta ocasió, va revelar que ha estat diverses vegades a prop de morir. Unes declaracions impactants que ni tan sols la directora de Fiesta coneixia.

Tot va succeir a Fiesta, durant un debat sobre la por a la mort. En l'espai del cap de setmana van comptar amb el psicòleg Rafael Santandreu, qui va abordar el tema amb el seu característic enfocament tranquil·litzador. L'expert va tractar de calmar l'angoixa que senten milions de persones davant la certesa de la mort.

Emma García frena Fiesta per donar un missatge

L'especialista va esmentar l'expressió llatina ‘memento mori’, que significa ‘recorda que alguna vegada moriràs’. Amb aquesta frase, va voler transmetre la importància de viure la vida al màxim. Segons Santandreu, és fonamental centrar-se en el que realment és rellevant i deixar de banda les preocupacions innecessàries.

Durant la secció, Fiesta va emetre un vídeo amb testimonis de famosos. Antonio Resines, la cantant La Mari de Chambao, Paz Padilla i l'actriu Lola Herrera van explicar les seves experiències properes a la mort. Va ser en aquell moment quan Emma va decidir compartir la seva pròpia vivència.

"No som conscients de les vegades que hem estat a punt de morir", va confessar la presentadora de Fiesta. "A mi em van dir que havia estat quatre vegades a punt de morir-me. Em van explicar en quins moments, i jo ni tan sols n'havia estat conscient".

La reacció al plató va ser immediata perquè tots els col·laboradors van quedar bocabadats. Ningú no esperava aquesta confessió, encara que Emma acostuma a sorprendre setmana rere setmana.

Sorpresa a Fiesta després de les paraules d'Emma García

Des de la direcció de Fiesta, Eva Espejo va reaccionar a l'instant. Encara que els espectadors no la van poder escoltar, per l'auricular li va fer un comentari a la presentadora. Emma, sense dubtar-ho, va tallar l'invitat per respondre-li en directe.

"Tens aquí la teva presentadora de miracle", li va dir a Eva amb naturalitat. Però no va voler donar més detalls sobre què li va passar ni quan.

La inesperada revelació d'Emma García ha generat un gran enrenou mediàtic. La notícia ha corregut com la pólvora als mitjans de comunicació. Emma García ha tornat a sorprendre amb la seva sinceritat a Fiesta.