Anunci oficial: es confirma la pitjor informació de Cristiano Ronaldo i Rafa Nadal

El restaurant Totó, propietat de Rafa Nadal i Cristiano Ronaldo, ha tancat les seves portes a Madrid. La notícia ha sorprès a molts, ja que el local era un referent de la gastronomia italiana a la capital espanyola. Google el marca com a "tancat permanentment" i a la seva pàgina web ha desaparegut tota menció a la seva filial madrilenya, així que la informació està confirmada.

Tres anys després de la seva obertura, el restaurant ubicat al Passeig de la Castellana ha apagat els seus fogons. De moment, es desconeixen els motius exactes que van portar els propietaris a prendre aquesta decisió. Totó va obrir amb la intenció d'oferir una experiència única basada en la cuina italiana, el disseny exclusiu i la música en viu.

El restaurant s'inspirava en Cinema Paradiso, la icònica pel·lícula de Giuseppe Tornatore. El seu saló de 600 metres quadrats tenia capacitat per a 200 comensals i oferia un ambient sofisticat. Malgrat la seva gran acollida en els primers anys, Rafa Nadal i Cristiano Ronaldo creuen que el millor és tancar l'establiment.

Totó Madrid formava part de Mabel Hospitality, la divisió gastronòmica de Mabel Capital. Aquesta empresa va ser fundada per Manuel Campos Guallar, Abel Matutes Prats i Rafa Nadal. Entre els seus socis destaquen grans estrelles de l'esport com Cristiano Ronaldo, Pau Gasol i Rudy Fernández.

Així era el restaurant de Cristiano Ronaldo

A la pàgina web oficial de Totó Restaurants ja no apareix cap referència al local de Madrid. Només es mencionen els restaurants que la marca té a Dubai i Abu Dhabi. Això confirma que l'empresa ha decidit centrar la seva expansió en mercats internacionals.

Malgrat el tancament a Espanya, Mabel Hospitality continua apostant per l'alta gastronomia en altres països. "Ens hem consolidat com un referent en l'escena gastronòmica nacional i internacional", assegura la companyia. El seu model de negoci es basa en oferir una cuina d'excel·lència en espais exclusius.

El tancament de Totó Madrid suposa un revés per als seus propietaris i seguidors. Durant el seu funcionament, el restaurant es va convertir en un punt de trobada per a amants del bon menjar i el disseny elegant. No obstant això, la competència a la capital i altres factors encara desconeguts han portat al cessament de la seva activitat.

Per ara, ni Rafa Nadal ni Cristiano Ronaldo han fet declaracions sobre el tancament. Tampoc se sap si en el futur intentaran obrir un altre restaurant a Espanya. El cert és que, per ara, els fans de Totó hauran de viatjar a Dubai o Abu Dhabi per gaudir de la seva proposta culinària.