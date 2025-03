Impacte a ‘Fiesta’ després de la inesperada confessió d'Emma García: ‘Tinc un…’

Emma García ha provocat un gran impacte al plató de Fiesta després de deixar clar que ella no es veu a Supervivientes. La presentadora ha estat taxativa i ha assenyalat que no té intenció de llançar-se des d'un helicòpter, ni de passar fam als Cayos Cochinos. A més a més, Emma García ha confessat el principal motiu pel qual ella no aniria a aquest popular concurs de Telecinco: “Tinc una feina que no vulguis saber”, va assegurar.

No és la primera vegada que un presentador de Telecinco rep l'oferta. Jorge Javier Vázquez va estar a prop l'any 2019, encara que finalment no es va atrevir. Altres sí que han acceptat el repte: Agustín Bravo i Carlos Lozano ho van fer en moments baixos de la seva carrera.

Aquest any, el càsting està tancat: Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Ángela Ponce, Beatriz Rico, Makoke i Samya són alguns dels noms confirmats. La llista promet emocions fortes. No obstant això, Emma García no estarà entre ells.

Emma García causa impacte a Fiesta després de la seva confessió en directe

La confessió la va fer en ple directe. Tot va començar quan es va desvelar un nou nom de concursant. En aquell moment, Amparo de la Gama, col·laboradora del programa, va llançar una pregunta inesperada: “Tu no has anat a Supervivientes?”

Emma García no va dubtar en la seva resposta: “Com he d'anar, si tinc aquí una feina que no vulguis saber!”, va exclamar entre rialles. Els seus companys van reaccionar amb sorpresa. La presentadora va deixar clar que la seva feina a Fiesta la manté ocupada i no té espai per a una aventura extrema a Hondures.

Amparo, sorpresa, va admetre que ni tan sols havia vist el reality: “Hauré de començar a veure'l ara que m'he familiaritzat amb algunes cares”, va comentar. Emma, incrèdula, va intentar convèncer-la: “Doncs l'has de veure. A tu et pega, Amparo, si hi ha anat fins i tot Kike Calleja…”

Emma García deixa clar que no canvia la seva feina per res del món

El comentari va generar rialles al plató. Kike, col·laborador habitual, també hi era present i la seva experiència en el concurs no va passar desapercebuda. No obstant això, la conversa va deixar clar que Emma García no té interès a canviar el seu rol de presentadora pel de concursant.

Malgrat la seva relació amb el món del cor, Emma protegeix molt la seva vida privada. Poc se sap del seu marit, Aitor, i de la seva filla. Convertir-se en concursant l'obligaria a exposar-se més del que li agradaria i per a Emma, aquesta possibilitat no és atractiva.

La productora del reality segurament donaria el que fos per tenir-la a l'illa. No obstant això, la seva negativa sembla definitiva. Per als seus seguidors, veure-la enfrontar-se a les dures proves del programa seria un autèntic exitàs, però, per ara, Emma García es queda a Fiesta.