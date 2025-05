Emma García confirma el pitjor sobre Ana María Aldón i salten totes les alarmes

Ana María Aldón va tornar al seu lloc com a col·laboradora de Fiesta el passat mes de març. Des de llavors l'andalusa ha protagonitzat diverses polèmiques, a més d'haver de suportar el pes de les crítiques. Ara, ha estat Emma García qui ha comunicat que l'ex de José Ortega Cano, qui no travessa pel seu millor moment, ha decidit apartar-se de la televisió.

La presentadora del citat magazine de Telecinco insinuava les raons del pas fet per Ana María. "Ha estat un cúmul de coses", deixava caure Emma García. "Està en un moment personal delicat i vol cuidar la seva mare", afegia Paloma Barrientos, amb qui Aldón va tenir fa uns dies també un enfrontament.

La veritat és que en poc temps la dissenyadora andalusa ha patit el dolor per la pèrdua de dos familiars. Primer va ser la seva cunyada fa menys d'un any, després la seva neboda fa tan sols uns mesos. Una delicada situació personal que ha provocat que Ana María es replantegi la seva feina a la petita pantalla.

Emma García ha estat l'encarregada d'explicar el perquè de la decisió d'Ana María Aldón

Ara, la que va ser parella del torero José Ortega Cano ha preferit per ara apartar-se de la televisió i centrar-se en la seva família.

A més, el fet que Gloria Camila, filla del seu ex, hagi fitxat per Fiesta ha estat un altre element que ha reviscut conflictes del passat. Si bé no han coincidit en plató, les recents declaracions de la filla del torero a televisió, no han deixat indiferent a la dissenyadora.

També l'entrevista de la seva filla Gema Aldón atacant la família Ortega Cano a ¡De Viernes! van complicar la situació. Elements, que sumats als problemes familiars, han provocat que Ana María s'hagi vist abocada a prendre aquesta decisió.

"No estic en la meva millor època, ha passat una cosa molt grossa a la meva família i és un drama familiar", confessava la gaditana recentment. "Coses com aquestes et posen per davant el que de veritat importa a la vida i les prioritats", va assegurar la col·laboradora.

Ana María Aldón deixa la televisió per una raó de pes

Si bé no hi ha una data concreta per al seu retorn, Ana María Aldón no descarta tornar quan estigui forta emocionalment. Mentrestant, les seves companyes, Emma García i Paloma Barrientos, mostraven tot el seu suport a la decisió presa per la col·laboradora, deixant clar que l'important és que es recuperi anímicament i emocionalment.

"No estic bé, i no vull seguir exposant-me així", hauria confessat en privat Aldón a persones del seu entorn.

Per ara, Ana María es despedeix de la televisió de forma indefinida, buscant refugi lluny dels focus. Una pausa que podria marcar un abans i un després en la seva vida personal i professional. Si bé aquesta no és la primera vegada que l'andalusa pren una decisió d'aquest tipus, en aquesta ocasió sembla més contundent que mai.