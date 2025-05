Escàndol: destapen quant ha guanyat Ana María Aldón per parlar de José Ortega Cano

Ana María Aldón es va asseure la passada setmana en un plató per respondre, entre altres, a preguntes relacionades amb el seu matrimoni amb José Ortega Cano. L'andalusa posava així preu al seu testimoni sobre què va viure al costat del torero durant poc més d'una dècada. Poques hores després era Diego Arrabal qui destapa la quantitat econòmica que Ana María Aldón va rebre per asseure's en l'esmentat espai de Telecinco.

El youtuber explicava en el seu canal que la que va ser parella de José Ortega Cano va cobrar més de 18.000 euros "per no dir res". Arrabal, que es va mostrar molt crític amb la dissenyadora, va insistir que Aldón és "una gran professional per emportar-se'l cru, per no explicar res".

Al llarg de diversos minuts, el que va ser col·laborador de televisió va desenvolupar quina és l'estratègia que aquests moments segueix la cadena de Mediaset. Diego Arrabal recordava que Telecinco porta molts mesos consecutius perdent audiència. "Volen reactivar el món del cor com antany, però aquests personatges tenen poc a explicar", matisava referint-se al clan que envolta Ortega Cano.

Es confirma la quantitat que Ana María Aldón va cobrar per la seva última entrevista

A més d'Aldón, Gloria Camila també va visitar ¡De Viernes! una setmana abans. Segons el youtuber, la filla de José Ortega Cano és igual de culpable que l'exdona del seu pare per parlar del que van viure en el passat.

"Jo soc el primer que defensa Ortega Cano", sentenciava Diego Arrabal enmig d'aquest creuament d'acusacions. No obstant això, el paparazzi denunciava el joc que tant Gloria Camila com Ana María Aldón acaben d'iniciar.

"Posa't a treballar", deixava anar Arrabal dirigint-se a la germana de Rocío Carrasco. El de Marbella recordava que fa poc més d'un any Gloria Camila va demanar als mitjans que no parlessin de la seva família. Una cosa que finalment va aconseguir atès que "ells no responien".

"Al final tots són còmplices, tots estan ficats en aquesta bombolla televisiva", afirmava rotund Arrabal. Unes paraules amb les quals assenyalava tant Ana María Aldón com Gloria Camila.

"Tots juguen al mateix", repetia novament als seus fidels. El paparazzi va confirmar que uns i altres el que busquen és una quantitat econòmica com la que Ana María Aldón es va embutxacar el passat divendres.

Gloria Camila Ortega segueix la mateixa línia que la d'Ana María Aldón a televisió

Donant la raó a Arrabal, només un dia després de l'entrevista d'Ana María Aldón era Gloria Camila qui reaccionava a l'esmentada entrevista. Després d'escoltar el que l'ex del seu pare havia dit sobre ella a televisió, aquesta va voler respondre-li novament en un plató de Telecinco.

Si bé va confirmar que parlaria per ella, no per boca del seu pare, Gloria Camila va advertir que no volia embolicar-se en una guerra mediàtica. "No vinc a defensar-me", va començar dient. "Prefereixo mantenir-me al marge", va afegir a continuació.

No obstant això, la jove sí que va entrar a donar detalls de la relació que en el seu dia va mantenir amb la parella del seu pare. Novament, va entrar en un joc a canvi de diners del qual fa un temps va voler mantenir-se al marge.