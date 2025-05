Apagada absoluta per a Ana María Aldón després d'un lamentable succés: 'Ha explotat'

Ana María Aldón no tenia intenció el passat cap de setmana de trobar-se al plató de Fiesta amb Gloria Camila. La que va ser parella d'Ortega Cano estava acostumada a posar-se davant de les càmeres i opinar del seu ex sense que ningú li repliqués. Ara, la incorporació de la filla del torero a l'esmentat espai de Telecinco ha provocat que l'andalusa hagi mostrat el seu desconcert.

Ha estat Diego Arrabal qui ha destapat que Aldón es va posar en contacte telefònic amb els directors del programa en què col·labora. L'andalusa els va fer saber que no vol tornar a trepitjar el plató de Fiesta. De fet, va ser cridanera la seva absència diumenge, un fet que confirma la informació aportada pel paparazzi al seu canal de YouTube.

La complicada situació d'Ana María Aldón després del retorn televisiu de Gloria Camila

Tanmateix, abans o després Ana María Aldón tornarà al magazine de cap de setmana de Telecinco. Almenys aquest és el punt de vista que el mateix Diego Arrabal ha aportat en el seu últim directe. Una decisió que, si bé no serà del grat de la dissenyadora, finalment acabarà cedint per no tenir una altra alternativa.

ANA MARÍA ALDÓN EXPLOTA COMO NUNCA:ROTA DE DOLOR Y HARTA DE TODO. EXCLUSIVA DEMOLEDORA.

Diego Arrabal, a més, recordava que Aldón ha explicat moltes coses sobre Ortega Cano, que fa pocs dies desmentia Gloria Camila. "De la mentida ha fet el seu negoci", sentenciava Arrabal sobre la gaditana, a qui va conèixer quan aquesta va arribar a la televisió.

"Va voler ser la més llesta de la classe", deixava anar amb ironia el periodista de Marbella per després afirmar que es va cegar amb els diners acudint a no pocs programes. Una sèrie de fets que, al final, ara li estarien passant factura.

Caldrà esperar per veure si aquest cap de setmana Gloria Camila i Ana María Aldón coincideixen al mateix plató finalment. Una ocasió en què, davant de les càmeres, una i altra podran exposar quins són els seus punts de vista sobre el que van viure. Tanmateix, el que Aldón no podrà evitar és trobar-se amb la rèplica de la jove amb qui va viure sota el mateix sostre.

Gloria Camila no va esquivar les preguntes sobre Ana María Aldón en el seu retorn a Telecinco

Després d'anys vetada, la filla de Rocío Jurado tornava a Telecinco com a entrevistada i poc després com a tertuliana de dos programes de la casa. Fa pocs dies es confirmava el fitxatge de Gloria Camila com a col·laboradora de TardeAR i de Fiesta. Menys de 48 hores després de la seva entrevista a ¡De Viernes!, la jove apareixia al mateix espai en què també col·labora l'exdona del seu pare.

La influencer, que no manté una bona relació amb Ana María Aldón, no evitava pronunciar-se sobre ella. Gloria Camila sostenia que l'ex del seu pare "utilitza molt" el victimisme.

Davant la possibilitat que comparteixin minuts de tertúlia a Fiesta, la jove deixava clara la seva postura. "Jo espero un respecte per part seva igual que nosaltres li estem donant a ella", va sentenciar la filla d'Ortega Cano.