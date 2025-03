Elsa Pataky i Chris Hemsworth confessen què ha passat amb els seus fills a Austràlia

No només Espanya està submergida en una pluja constant que s'està allargant més del desitjat. En altres llocs del món també es troben lluitant contra el temporal de pluges. Si no que l'hi diguin a Elsa Pataky i Chris Hemsworth que han compartit el mal temps que està fent a Austràlia.

Lluny de quedar-se tancats a casa, la parella d'actors ha sorprès amb el que han fet amb els seus fills: fer plans a l'aire lliure. Malgrat les inclemències del temps, la parella ha trobat maneres creatives i divertides perquè els seus fills gaudeixin d'aquesta experiència.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth sorprenen amb una última hora sobre els seus fills

En els últims dies, Austràlia ha estat testimoni d'un intens temporal de pluges que ha afectat diverses regions. Incloent Byron Bay, on resideixen Elsa Pataky i Chris Hemsworth amb els seus tres fills. Malgrat el temporal, el matrimoni ha aprofitat aquesta situació i ha confessat què han fet amb els seus fills: treure'ls al carrer.

En lloc de quedar-se a casa, han optat per activitats a l'aire lliure que han convertit la pluja en una oportunitat per a la diversió. En vídeos compartits per Elsa, s'observa els bessons, Sasha i Tristan, utilitzant taules de surf per lliscar-se pels terrenys xops. També ha participat de les activitats a l'aire lliure la filla d'Elsa i Chris, India Rose, qui últimament ha optat per mantenir-se al marge.

La família va aprofitar les pluges per transformar la seva llar en un parc d'aventures improvisat. Van crear tobogans naturals al jardí, lliscant-se per la gespa mullada i saltant als bassals formats. “Buscant la felicitat fins i tot amb mal temps, al mal temps bona cara!”, afirmava Pataky.

Elsa i Chris han cultivat en els seus fills una profunda connexió amb la natura, encoratjant-los a explorar i gaudir de l'entorn que els envolta. Aquestes activitats a l'aire lliure, no només els permet gaudir, també els ensenya a aprofitar les circumstàncies adverses de manera positiva.

Per als fills dels actors, ha estat una experiència única en la qual no han parat de riure i jugar. A més, han posat en marxa la creativitat a l'hora de buscar la millor manera de continuar gaudint.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth gaudeixen del temporal de pluges a Austràlia

Elsa i Chris han inculcat en els seus fills l'amor per la natura, incentivant-los a explorar i gaudir al màxim de l'entorn que els envolta. La família viu a Byron Bay, un lloc privilegiat per practicar esports i activitats a l'aire lliure de forma constant.

La connexió amb la natura és essencial per a l'educació dels seus fills, que participen activament en diverses disciplines, com el surf o el senderisme. Chris Hemsworth sovint porta els seus fills a explorar la fauna i flora local. També Elsa aprofita qualsevol ocasió perquè els seus fills facin esport mentre realitzen qualsevol activitat diària.

Per exemple, fa uns dies, l'actriu va compartir com acompanyava els seus fills a l'escola gaudint d'un passeig en bici per la platja. Una ocasió perfecta en la qual poder unir un estil de vida saludable amb les obligacions diàries i el respecte pel medi ambient.

D'aquí que, davant el fort temporal de pluges, Elsa i Chris veiessin una oportunitat per gaudir de la natura en comptes d'un inconvenient. Que sàpiguen adaptar-se a qualsevol situació i que, a més, gaudeixin, és una de les prioritats del matrimoni.

Els tres nens van aprendre a gaudir del temporal a través de jocs a l'aire lliure i van compartir un moment en família. Una gran lliçó que fins i tot Elsa ha sabut aprofitar fent exercici malgrat el mal temps. “Ni el vent pot impedir que entreni”, escrivia disposada a exercitar-se.