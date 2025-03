Cop dur per a Lourdes Ornelas després de l'última informació sobre Sheila Devil

Lourdes Ornelas torna a enfrontar-se a un dur cop després de conèixer-se nova informació sobre la seva filla, Sheila Devil. Fa unes setmanes, el programa TardeAR va revelar en exclusiva que la Sheila havia estat detinguda per tràfic de substàncies. Des de llavors, la seva situació ha generat una gran preocupació per a la seva mare, sobretot ara que se sap que: "Coixeja i ha tornat a sortir".

Lourdes Ornelas, desesperada, va sol·licitar al jutge que la seva filla fos ingressada en un centre de desintoxicació en lloc de la presó. No obstant això, la petició va ser denegada.

La Sheila és major d'edat i, per tant, el jutge no té potestat per imposar-li un tractament obligatori. La notícia va caure com un gerro d'aigua freda per a Lourdes, qui continua lluitant perquè la seva filla encamini la seva vida.

Nou cop per a Lourdes Ornelas després de l'última hora sobre Sheila Devil

Ara, un nou informe ha encès les alarmes. El paparazzi Tino Torrubiano ha aportat detalls sobre els últims moviments de la Sheila en el programa TardeAR.

Segons el seu testimoni: “La Sheila abandonava la casa sobre les 12 del migdia i va agafar un Cabify per arribar al centre de Torrelodones. Estava molt pendent del mòbil i, després de treure diners d'un caixer automàtic, es va dirigir a una terrassa on l'estaven esperant uns amics”.

Tino Torrubiano també ha observat una cosa que preocupa el seu entorn: “La Sheila tenia una lleu coixesa, pot ser pel cop que es va donar a la porta de casa seva. Però el més preocupant és que la Sheila mantenia els mateixos hàbits que tenia abans de la detenció”.

Aquestes imatges han causat una profunda tristesa a Lourdes Ornelas. La mare de la Sheila esperava que la seva filla recapacités després del seu arrest, però la realitat sembla ser una altra. Per a ella, és devastador veure que la seva filla continua freqüentant els mateixos llocs i companyies que en el passat.

Lourdes Ornelas està fent tot el possible per ajudar a Sheila Devil

L'entorn de Lourdes Ornelas assegura que la mare de Sheila Devil no perd l'esperança. Malgrat el dolor, continua buscant solucions per ajudar la seva filla.

Però la situació és complicada. La Sheila és propietària de les seves decisions i, de moment, sembla estar lluny de voler canviar el seu estil de vida.

Aquest nou episodi no fa més que incrementar la preocupació de Lourdes. La lluita d'una mare per salvar la seva filla continua, però cada dia que passa, la situació sembla més difícil.