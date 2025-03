Espectacular: La luxosa mansió de Pau Gasol i Catherine McDonnell foto a foto

Pau Gasol ha assolit un equilibri perfecte en la seva vida personal i professional. Després de penjar les sabatilles l'octubre de 2021 i deixar enrere la seva exitosa carrera a l'NBA, el jugador de bàsquet s'ha centrat en la seva família.

Un nucli familiar format per la seva esposa Catherine McDonnell i els seus dos fills, Elisabet Gianna i Max. El 2021, la parella va donar la benvinguda a la seva primogènita i, uns anys després, el petit Max va completar la felicitat de la família.

Amb el temps, la família Gasol-McDonnell ha trobat el lloc perfecte per a la seva vida tranquil·la i equilibrada a Barcelona. La parella viu al barri exclusiu de Sant Gervasi, a la zona alta de la ciutat, un dels punts més privilegiats per residir.

Així és l'espectacular mansió de Pau Gasol i Cat McDonnell

Aquesta ubicació proporciona un entorn ideal perquè Pau i Catherine criïn els seus fills, lluny del bullici i envoltats de calma. La casa que acull la família és un clar reflex del seu estil de vida: lluminós, modern i ple de confort.

Amb diverses plantes i amplis espais oberts, l'habitatge està dissenyat per oferir comoditat i funcionalitat. L'estil de decoració és senzill i elegant, amb una paleta de colors neutres que aporten serenitat a tots els racons de la llar.

Els mobles i accessoris es trien acuradament per crear un ambient acollidor i harmònic, ideal per a una família jove. Un dels espais més destacats de la casa és la sala d'estar, on el gran sofà en to blanc trencat es porta tota l'atenció.

Aquest moble no només és visualment atractiu, sinó que també és molt funcional, proporcionant el confort necessari per a una família amb nens petits. Les parets, pintades en tons suaus, creen una atmosfera relaxant que convida al descans.

A més, la sala d'estar compta amb un finestral que connecta directament amb la terrassa, permetent que la llum natural inundi l'espai. La terrassa, per la seva banda, s'ha convertit en un petit refugi on la família pot relaxar-se i gaudir de l'aire lliure.

Un seient penjant de grans dimensions és el complement perfecte per a l'espai. Aquesta mena de mobles són una mostra de l'estil de vida de Pau i Catherine, que valoren la simplicitat però també l'elegància.

Pau Gasol i la seva dona tenen dos preciosos fills en comú

El menjador de la casa segueix una línia de disseny similar, amb mobles lacats en blanc que es combinen amb tocs de fusta i miralls. Els tons neutres predominen en tot l'ambient, però s'incorporen detalls foscos que aporten un contrast atractiu i modern.

Un dels aspectes que més destaca de la casa és la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats d'una família jove. Amb dos nens petits, els espais estan pensats per ser pràctics, còmodes i fàcils de mantenir.

Un clar exemple d'això és l'office, un espai proper a la cuina que està dissenyat per oferir una zona de descans. Amb un gran finestral circular que dona al jardí, aquest petit racó es converteix en un lloc ideal per passar temps junts.

La casa de Pau Gasol i Catherine McDonnell és un refugi dissenyat per al benestar de la seva família. Amb un estil minimalista, la casa reflecteix la serenitat i l'equilibri que Pau i Catherine han trobat en aquesta nova etapa de la seva vida.