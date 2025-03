Sandra Barneda censura la informació de Rubén Torres a 'La isla de las tentaciones'

Durant el segon debat final de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda ha pres una important decisió amb Rubén Torres. La presentadora de televisió no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de censurar una informació que el temptador estava disposat a compartir amb els televidents.

Aquest dimecres, 19 de març, diverses de les parelles que han format part de la vuitena edició d'aquest conegut reality s'han convertit en les protagonistes principals de la nit.

No obstant això, i encara que totes elles han arribat al plató amb informació sobre les seves respectives situacions personals, no hi ha dubte que Bayan ha estat el centre de totes les mirades.

La jove ha arribat decidida a explicar tota la veritat sobre Rubén Torres, el temptador amb qui va viure un acostament i amb qui va intentar iniciar una relació fora del programa. "Aquesta nit m'has dit que a algú li cauria la màscara", li ha comentat Sandra Barneda només veure-la arribar.

En aquell moment, Bayan no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'assegurar que tot el que va viure amb el bomber a República Dominicana va ser una farsa. A més, just abans que ell entrés al plató per explicar la seva versió, la jove ha aprofitat per fer-li una petició.

"Espero que sigui sincer, a veure si avui almenys ho aconsegueix. Ens ha venut un paper a tots, sobretot a mi, ens ha enganyat", ha assegurat, deixant a Sandra Barneda molt sorpresa.

Sandra Barneda li para els peus a Rubén Torres en el debat de La Isla de las Tenaciones

Molt dolguda, Bayan ha compartit amb Sandra Barneda la decebuda que està amb Rubén Torres per tot el que ha passat després del seu pas per La isla de las tentaciones:

"Li demano que sigui sincer respecte al que ha passat a La isla de las tentaciones, respecte als seus sentiments, respecte a tot.[…]Si algú que es vol casar amb mi actua com ell… Que Déu me'n guardi d'algú així! M'ho deia perquè és un mentider, li encanta el paper de príncep".

En aquell moment, Rubén Torres ha pres el torn de paraula per explicar què és el que realment va succeir amb la persona que l'estava esperant a Madrid. A més, ha esmentat els rams de flors que va deixar encarregats abans del seu viatge a República Dominicana.

"Ella no volia estar amb mi perquè no volia estar amb ningú d'aquest món. Li vaig deixar programat un ram de roses perquè m'agradava aquesta persona", ha assegurat en un primer moment.

A més, Rubén Torres ha explicat a Sandra Barneda que "com que no tenia relació amb ella, em vaig deixar portar amb Bayan, però en sortir del programa vaig tornar a parlar amb ella".

Cansada de tantes mentides, la presentadora no ha dubtat a mostrar-se molt crítica amb el bomber, qüestionant la seva actitud no només cap a ella i Bayan, sinó també cap a tot l'equip.

"Et diré una cosa, entenc que a la teva parella no li agraden aquest tipus de programes, però em sembla lleig que diguis que ja no vols formar part d'això. M'ha sonat a menyspreu i a mi em fa mal. Aquest programa és molt gran i a mi em fa mal… I tu en formes part".

Després d'aquesta dura reprimenda de Sandra Barneda, Rubén Torres ha fet un pas enrere: "M'he explicat malament". "Sé que formo part del programa, però si ja tinc parella, ha de respectar que ja no vull quedar amb ella ni seguir en aquest camí", ha afegit a continuació.