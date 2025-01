Zape i Zorro, fills de Frank Cuesta, reben una notícia inesperada: 'Un dia especial'

Zape i Zorro, els fills de Frank Cuesta, han viscut recentment un moment ple d'emocions. En un dels vídeos més recents del seu pare, els joves han protagonitzat un curiós concurs al santuari d'animals de Bangkok, Tailàndia. A més, Frank ha fet servir el canal de YouTube per comunicar una inesperada notícia sobre el tractament contra el càncer, qualificant-lo d'"Un dia especial",

Frank, conegut pel seu amor cap als animals i la manera de comunicar, va decidir fer servir els fills per a un repte que va sorprendre a tothom. El desafiament consistia a deixar-se mossegar per una serp sense dents. Encara que no hi havia perill, l'objectiu era veure quin dels dos es treia abans de l'"atac".

Zape i Zorro no han dubtat a acceptar la proposta del seu pare i han demostrat la seva valentia. Tots dos s'han mostrat disposats a participar, entenent que, darrere d'aquestes activitats, sempre hi ha la intenció de Frank d'ensenyar als seus seguidors sobre la naturalesa dels animals.

Zape i Zorro, fills de Frank Cuesta, reben una notícia

Zape, el gran dels germans, està profundament compromès amb la feina del seu pare. La seva felicitat en veure com Frank continua cuidant el santuari és evident. Per això, no ha dubtat a ajudar-lo en tot el que pot i acompanyant-lo en aquest viatge d'amor per la fauna.

No obstant això, la família de Frank Cuesta ha rebut recentment una notícia que, encara que inesperada, reflecteix la lluita constant de Frank per mantenir-se fort davant les adversitats. En un vídeo publicat al seu canal de YouTube, l'herpetòleg ha confessat que ha hagut de reprendre un tractament contra el càncer amb el qual porta convivint gairebé dues dècades.

"Va arribar un dia especial per a mi. Va arribar el dia en el qual jo començo un tractament", va explicar Frank, caminant pel santuari que tant esforç li ha costat mantenir. En les imatges, se'l va veure més prim i amb un canvi físic evident: el seu cabell, celles i pèl corporal han desaparegut completament.

"Ara mateix aquest ànec té més pèl que jo", va comentar amb un somriure, mostrant que, malgrat tot, el seu sentit de l'humor segueix intacte.

Frank Cuesta segueix endavant amb la seva vida juntament amb Zape i Zorro

L'anunci ha commogut els seus seguidors, que han omplert les xarxes socials de missatges d'ànim. En el mateix vídeo, Frank va explicar que, encara que havia guanyat una mica de pes, és conscient que el perdrà ràpidament pels efectes secundaris. "És per mantenir-se, a vegades, cal passar-les putes durant un temps per estar millor", va assenyalar amb el seu característic to honest.

La vida de Frank no ha estat senzilla, a més de la seva lluita contra el càncer, el lleonès ha enfrontat disputes legals amb la seva exdona, Yuyee. Recentment, va aconseguir mantenir la propietat del santuari després d'una batalla judicial que va durar mesos. Aquest lloc, que és el reflex de la seva passió i dedicació, s'ha convertit en un refugi per a centenars d'animals i en una llar per als seus fills.

Els fills de Frank, conscients de les dificultats que enfronta el seu pare, han decidit estar més a prop d'ell que mai. Tots comparteixen la mateixa meta: que Frank estigui bé i pugui seguir amb la seva tasca. Aquest suport incondicional ha quedat reflectit en cada gest i paraula que comparteixen en els vídeos.

Zape i Zorro, per la seva banda, estan decidits a acompanyar-lo en cada pas del camí, demostrant que la família, unida, pot superar qualsevol adversitat.