L'entorn de Frank Cuesta i Yuyee ho explica tot per la detenció: 'La policia...'

Frank Cuesta, conegut aventurer i defensor dels animals, ha estat detingut a Tailàndia sota acusacions de possessió il·legal d'espècies protegides. Després de l'actuació policial, l'entorn de Frank i Yuyee ho ha explicat tot: "la policia ha fet una batuda", han explicat.

La detenció va ocórrer després d'una operació policial on es van confiscar animals com llúdries i un pitó, sense la documentació adequada. Aquesta notícia ha generat una gran preocupació entre els seus seguidors i familiars, que temen reviure el malson de l'empresonament de Yuyee.

L'entorn de Frank Cuesta i Yuyee parla després de la detenció del youtuber

Aquest mateix matí, mitjans nacionals i internacionals es despertaven amb la detenció de Frank Cuesta a Tailàndia. El que va ser marit de Yuyee veia com un equip policial irrompia en el seu santuari on cuida i protegeix una gran quantitat d'animals.

Les autoritats al·leguen que Frank no ha pogut demostrar la procedència legal dels animals en la seva possessió. El que ha portat a la seva detenció en una comissaria a Lao Khwan. Després d'això, l'entorn de Frank i Yuyee ho ha explicat tot sobre el que ha passat: "la policia ha fet una batuda", han explicat.

Cuesta havia obtingut prèviament permisos per operar en el santuari, cosa que fa encara més confús el seu arrest. "Estava complint amb els requisits, però se suposa que aquesta llicència que ell tenia li l'han tret i l'han denunciat", han revelat. Molts s'han mostrat preocupats pel seu benestar i la legalitat de les acusacions en contra seva.

El que més crida l'atenció, és que el santuari és de sobres conegut i mai ha amagat al públic les seves activitats. És més, Frank ha promocionat el lloc amb intenció de recaptar fons que ajudin al seu manteniment. És per això, que el cercle de Cuesta sospita de les veritables intencions de les autoritats de Tailàndia.

"Sorprèn moltíssim que aquesta persecució sigui, i aquesta detenció, sigui justament ara", assenyalen. Els amics de l'aventurer estan inquiets, ja que no se sap amb certesa què li oferirà el futur en un sistema judicial com el tailandès. En la ment de tots està la detenció de Yuyee el 2012, qui no va ser posada en llibertat fins sis anys després.

Frank Cuesta reviu el malson de Yuyee

La detenció de Frank Cuesta ha generat una onada de preocupació entre l'entorn de l'aventurer. Les autoritats tailandeses mantenen que "estava en possessió d'animals salvatges protegits sense permís", cosa que no sembla del tot certa. Segons fonts properes a Frank, sí posseïa tota la documentació en ordre, però els permisos van ser retirats sense el seu coneixement.

El delicte al qual s'enfronta l'exmarit de Yuyee es troba tipificat en la Llei de Conservació i Protecció de la Vida Silvestre. Concretament, fa referència a la possessió d'espècies protegides sense permís del director general. S'especula sobre la possibilitat que les autoritats hagin revocat la seva llicència, cosa que hauria desencadenat la batuda que va acabar amb el seu arrest.

Aquests problemes legals se sumen a la guerra judicial que manté amb la seva exdona. Segons va explicar Cuesta, l'assetjament de Yuyee anava a provocar nombrosos canvis en el santuari per intentar protegir-lo. El que ha volgut deixar clar l'entorn de Cuesta és que, la situació amb la model, res té a veure amb aquesta detenció.

No obstant això, mantenen que gent propera a Frank ha intentat tacar la seva reputació i treball en el santuari. De fet, la policia tailandesa, ha reconegut que la intervenció es va dur a terme després de la recepció d'un correu electrònic. Per ara, Frank es troba a la comissaria en la qual ha passat la seva primera nit a l'espera dels avenços en la investigació.