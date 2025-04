L'escàndol de Mary de Dinamarca de 300.000 euros que Frederic ja no pot tapar

Mary de Dinamarca és coneguda per la seva elegància i estil impecable. Encara que no sempre porta bossa en els seus compromisos oficials, quan ho fa, s'assegura d'elegir peces que marquen tendència. Des de clutches i bosses de mà fins a models més grans per al dia a dia, la princesa danesa té una extensa col·lecció d'accessoris que destaquen per la seva qualitat i exclusivitat.

Al llarg dels anys, Mary s'ha convertit en un referent de moda, i les seves eleccions de bosses no han passat desapercebudes. El seu gust pels dissenys de luxe ha estat documentat, i els experts en moda estan al corrent de les seves eleccions més destacades. No obstant això, el que més crida l'atenció és la varietat i l'equilibri entre la sofisticació i l'accessibilitat que maneja en els seus looks.

La col·lecció de luxe de Mary de Dinamarca que s'ha incrementat amb el pas del temps

Mary de Dinamarca no només ha acumulat una gran quantitat de bosses, sinó que també ha fet d'elles una part essencial del seu vestuari. Segons una anàlisi realitzada fa uns anys, la princesa té més de 400 bosses guardades en el seu vestidor, el qual ocupa tres sales al Palau d'Amalienborg. Estimacions indicaven que el valor total d'aquesta col·lecció podria superar els 1,5 milions de corones daneses (al voltant de 300.000 euros).

Amb el temps, aquest import només ha augmentat, atès que la seva col·lecció inclou peces de luxe de marques com Chanel, Anya Hindmarch i Hermès. Un dels tresors més valuosos de la seva col·lecció és un Birkin de la marca Hermès, confeccionat en pell de cocodril negre, el preu del qual arriba als 77.000 euros. Aquesta bossa, considerada una de les més cares del món, reflecteix el nivell d'exclusivitat i luxe que caracteritza les eleccions de la princesa.

Bosses de luxe i disseny accessible entre la col·lecció de Mary de Dinamarca

Entre els models preferits de la princesa, es destaquen diversos que han estat vistos en nombroses ocasions en les seves aparicions públiques. Un dels seus preferits és la bossa Whitney Small de Max Mara, en color rosa empolsat, amb repunts frontals. Aquesta bossa l'ha portat en múltiples ocasions, incloent-hi el seu viatge al Brasil l'octubre de 2024.

Un altre model que ha captat l'atenció és el Maud d'Anya Hindmarch, una bossa tipus moneder amb tancament metal·litzat i borles decoratives. Mary de Dinamarca el va estrenar durant el 25è aniversari de l'Ambaixada Nòrdica a Berlín, l'octubre de 2024, i l'ha usat en diverses ocasions des de llavors.

Encara que Mary és coneguda pel seu amor a les marques de luxe, també tria opcions assequibles, com la bossa de Massimo Dutti que va lluir en la seva trobada amb la reina Letícia. Aquesta bossa, amb un disseny senzill, però elegant, va ser el complement perfecte per al seu look. Malgrat això, el seu gust pels productes de luxe continua generant enrenou.